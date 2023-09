Ljubimac navijača Partizana i cijele Srbije poslao važnu poruku o svom uspjehu.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Aleksa Avramović dobio je poseban doček na stadionu Tašmajdan u Beogradu u utorak, na utakmici Partizan - Fuenlabrada. Navijači su pozdravili svoje ljubimce i dočekali novajlije, a uz to vidjeli i novi dres crno-bijelih. Ipak, sve to je palo u drugi plan kad je Aleksa ušao na stadion i bio dočekan ovacijama "MVP, MVP".

S obzirom na to da je prije manje od 48 sati doputovao iz Manile, Avramović je i dalje umoran i trener Željko Obradović daće mu vrijeme da predahne od osvajanja srebra na Mundobasketu.

"Malo mi treba vremena da se slegnu utisci, jer će doći do nekog blagog pražnjenja poslije svih ovih emocija, bile su jake i potrebno je vrijeme da se restartujem i da krenem u nove pobjede i izazove. Trenutno sam na odmoru", nasmijao se Avramović. "Svakako, navijači Partizana ne treba da se brinu, od svih nas igrača dobiće maksimum i to znaju da cijene i poštuju i to će im sigurno biti dato", rekao je Avramović za "Sport klub".

On je još jednom govorio o nevjerovatnom jedinstvu u ekipi Svetislava Pešića.

"Posebna je ovo medalja i turnir. Način na koji nas je ujedinila Borišina povreda uticala je da odigramo turnir na pravi način. Nikad za 20 godina koliko treniram košarku nisam bio u takvoj grupi ljudi. To je bio ključ uspjeha. Svi smo se družili, imali neizmjernu ljubav jedni za druge i to je sigurno narod prepoznao i zato nas je posebno zavolio".

Vidi opis DJECO, VJERUJTE U BOGA! Aleksa Avramović otkrio svoju "tajnu": Znate onu pjesmu Beogradskog sindikata!? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 16 / 16

Avramovića su ljubitelji košarke u Srbiji upoznali još prije 10 godina u dresu Borca iz Čačka, a potom još bolje u dresu Srbije, u zimu 2018. protiv Austrije, kada je dao važnu trojku za pobjedu u kvalifikacijama za Mundobasket 2019.

"Oduvijek sam vjerovao u sebe, da nisam ne bih napravio ikakav uspjeh. 'Formula je volja', što bi rekli momci iz Beogradskog sindikata. Nebitno da li sam imao uspone ili padove u životu, moj pristup treningu i svakoj utakmici je oduvijek bio isti. To se nije promijenilo, niti će se promijeniti dok god budem igrao košarku. To je moj savjet mladim igračima. Da duboko vjeruju u sve što rade i da vjeruju u Boga prije svega, a Bog će im to vratiti, siguran sam u to", rekao je Avramović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!