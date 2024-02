Miličić? Mislio sam da je Indijanac koja nema pojma! Bivši igrač Zvezde: "Sad bi Darko mogao u Evroligu!"

Nekadašnji košarkaš Mirko Milićević ispričao je kakav je košarkaš Darko Miličić.

Nekadašnji srpski košarkaš Darko Miličić (38) već više od deset godina uživa u penziji, ukoliko ne računamo jednu rekreativnu sezonu koju je odigrao u srpskoj košarci prije nekoliko godina. Penzionisao se jako mlad, daleko prije svih ostalih najtalentovanijih košarkaša svoje generacije, a primjera radi - na početku karijere bio je rame uz rame sa Lebronom Džejmsom. Mnogi smatraju da nije ostvario šta je mogao, od njega nećete čuti da se kaje, a nekadašnji košarkaš Mirko Milićević po prvi put je ispričao zašto je Darka smatrao za "Indijanca" i kako je promijenio mišljenje o njemu!

Tokom gostovanja u "Jao Mile podkastu" kod nekadašnjeg centra Mileta Ilića, dvojica bivših sportista dotakli su se priče i o Darku Miličiću. Milićević i Miličić sreli su se nakon igračkih dana, a bivši košarkaš Zvezde ostao je šokiran zbog svega što Darko radi na terenu, iako je tada već bio van forme!

"Do trenutka kada sam vidio prvi put Darka Miličića, impresija koju sam ja imao, ja sam mislio da je to Indijanac koji nema pojma sa životom. Kad sam ga vidio protiv nas, kakav je to potencijal, kakav je to šut... Kakav je to pregled igre! Znači, tada je imao stomak, njemu nabace loptu ovoliko iznad koša, on je hvata, on je kuca", počinje da priča Mirko Milićević i dodaje: "Tada je već prestao da igra! Ja ga uhvatim, on nije znao ko sam ja, ali kad je čika Mirko počeo da baca one što kaže Muta Nikolić 'pi*ka ti materina, je l' još bacaš one tvoje bojlere?', op. Ja mu kažem ko sam, on gleda. Bilo je ozbiljno nadmudrivanje i poslije utakmice pošto sam se ja bavio menadžerstvom rekoh 'Dare, druže, vraćaj se, da ti nađemo Kinu za par miliona!' Da ga taj dan nisam vidio, ja bih ostao u uvjerenju da je Darko Miličić Indijanac! Taj dečko toliko zna košarku, ja ga prvi put vidio! Nije se potrefilo, on bio u NBA, ja bio u Evropi... Nešto ja nisam mnogo ni gledao taj NBA. Pa sada da se skine, evo igra neke veteranske, sad bi pomogao Zvezdi i Partizanu."

Darko Miličić je pažnju svjetske javnosti skrenuo na sebe kao mlad igrač u Hemofarmu, za koji je odigrao dvije seniorske sezone prije selidbe u SAD. Na NBA draftu 2003. godine, jednom od najjačih u istoriji, izabran je kao drugi pik. Ispred njega je bio Lebron Džejms, a iza igrači poput Karmela Entonija, Krisa Boša, Dvejna Vejda,...

Sa druge strane, Mirko Milićević je ponikao u Crvenoj zvezdi, a kasnije je igrao u Ciboni, Vojvodini, Hapoelu iz Jerusalima, Valjadolidu, Napoliju, AEK-u, Apolonu iz Patrasa i zatim za pet različitih klubova u Turskoj, tokom šest godina na kraju karijere. Milićević je kasnije dobio i turski pasoš, iako je svojevremeno bio reprezentativac Jugoslavije u mlađim kategorijama.