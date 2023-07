KOME DA SE IZVINIM? ONOM PLAČONJI!? Darko Miličić o svađi zbog koje je završio sa NBA: Mislili da sam INDIJANAC!

Darko Miličić nije želio da se izvini saigraču iz Minesote, tadašnjem lideru tima, pa je vrlo brzo precrtan.

Bivši srpski košarkaš Darko Miličić gostovao je u emisiji na "Sportklubu" i tom prilikom između ostalog govorio je o Nikoli Jokiću, Novaku Đokoviću, budućnosti srpske košarke i odnosima na prostorima bivše Jugoslavije, dok je naravno neizbježna tema bio i period karijere koji je proveo u NBA ligi. Dobro je poznato da je Miličić u NBA otišao 2003. godine kao drugi pik i to ispred Karmela Entonija, Krisa Boša i Dvejna Vejda, zbog čega je tokom čitave karijere bio pod velikim pritiskom i taj dio svog života ne pamti po naročito lijepim danima, a posebno mu se sve smučilo u Minesoti.

Iako je u dresu Timbervulsa proveo nepune tri sezone (od 2009. do 2012. godine), i imao sasvim solidne brojke, ističe da mu se uopšte nije dopadao tim. Bio je ogorčen na mnoge igrače kojima je bilo normalno da gube iz dana u dan, a posebno ga je živcirala prva zvijezda tima Kevin Lav.

"S Minesotom sam zakuvao, pa je došao generalni menadžer da se ja izvinjavam. Kao, ako se izvinim, ostaću u ekipi. Kome da se izvinjavam? Kevinu Lavu i ekipi? Onom plačonji da se izvinjavam? Ma, mi smo bili grupa građana klasična i dobijamo po ušima, ponekad tek pobijedimo. Ali, to je varijanta da ako ja nisam imao 20 poena i 10 skokova, a slučajno smo pobijedili, onda je on tužan i ljut. Mi gubimo 25 razlike, a ima dobru statistiku - on sav srećan! Reko' možda su me pogrešno protumačili i shvatili da sam ja 'indijanac' i da sam navikao da gubim u životu, ali ja da se izvinjavam plačonjama koji gledaju sebe i čekaju momenat potpisivanja ugovora... Ako su svi takvi, pa hajde biću i ja takav", kazao je Darko Miličić.

Tokom razgovora Miličić je više puta istakao i da je sa pogrešnim stavom došao u NBA ligu misleći da svi griješe što ne igra dovoljno, da bi godinama kasnije shvatio da je problem bio do njega. Nije se "uklapao" i jednostavno smatra da nije na pravi način koristio minutažu, odnosno večito je bio nezadovoljan jer je bio nesrećan u SAD.

Podsjetimo, Darko Miličić (38) je karijeru počeo u Hemofarmu, a potom je u prvoj sezoni sa Detroitom osvojio šampionski prsten uz minimalnu minutažu, pošto se promijenio trener koji ga je draftovao. Potom je igrao za Orlando, Memfis, Njujork, Minesotu i Boston, a igračku karijeru završio je sada već davne 2012. godine. Kratko ga je interesovao kik-boks, a u međuvremenu se posvetio poljoprivredi.

