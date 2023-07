DA JA ZOVEM HRVATA BRATOM? LAGAO BIH! Darko Miličić o komšijama: To nije realno, to je laž

Darko Miličić govorio je i o komšijskim odnosima Srbije i Hrvatske.

Izvor: YouTube/Sportklub/screenshot

Bivši srpski košarkaš Darko Miličić gostovao je na "Sportklubu" i tom prilikom između ostalog govorio o Nikoli Jokiću, Novaku Đokoviću i budućnosti srpske košarci, a dotakao se i vječite teme - odnosa sa komšijama. Već više od 30 godina ne postoji zajednička država, a dok je Jugoslavija postojala navodno je vladanlo zajedništvo o kome je govorio nekadašnji hrvatski golman i bivši trener Borca Tomislav Ivković čija izjava je puštena u emisiji.

Zagrepčanin je po odlasku iz Dinama nastupao za Crvenu zvezdu osamdesetih godina, a tokom pomenutog gostovanja ispričao je da nikada u Beogradu nije imao problema zbog svoje nacionalnosti, dodavši da su ga navijači zvali "brat Hrvat", što je Miličić trebalo da prokomentariše.

"Znaš kako, iskreno da ti kažem, rekao sam šta sam rekao i stojim uz sve to, ali ja ne idem toliko daleko. Znamo šta se sve dešavalo. Bio sam mali i upućen sam, mogu da sarađujem i mogu da sjedim, da budem kulturan i fin, ali da se nazivamo braćom - to nije realno. To je laž. Da zovem Hrvata bratom, lagao bih, to nije realno. Treba da se političko stavi po strani i da sport pobijedi pošto na sportskom terenu se dešavaju i ružne stvari, ali i lijepih pozitivnih. Sport miri i ujedinjuje jer je pozitivan u svakom smislu, to je fascinantno. Nažalost, ima negativnih primjera, ali ima i pozitivnih", rekao je Darko Miličić.

"Uvijek sam pristalica kada neko dođe iz tih varijanti poput Hrvatske, najlakše je 50 hiljada nas na njih deset-dvadeset. Po meni treba balansirati. Treba da se osjećaju neugodno na utakmici. Mislim na utakmici naravno", dodao je bivši košarkaš Srbije u pomenutoj emisiji.

Podsjetimo, tokom svoje karijere Darko Miličić je igrao za Hemofarm, Detroit, Orlando, Memfis, Njujork, Minesotu i Boston, da bi se penzionisao sa samo 27 godina.

