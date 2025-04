BANJALUČANIN UČIO OD NAJBOLJEG! Plivački šampioni Milorad Čavić i Jovan Lekić na druženju u SAD (FOTO)

Milorad Čavić, nekadašnji reprezentativac Srbije u plivanju i Banjalučanin Jovan Lekić iz Borca pronašli su malo slobodnog vremena kako bi se družili u SAD.

Izvor: Facebook/Borac swimming

Milorad Čavić je legenda srpskog plivanja i osvajač brojnih značajnih odličija, među kojima su srebro na Olimpijskim igrama u Pekingu, zlato i srebro na svjetskim prvenstvima, kao i sedam zlatnih i tri srebrne medalje na šampionatima Evrope.

Sigurno vrijedi napomenuti i jednu od najvećih nepravdi na Olimpijadi kada je Čaviću u duelu sa Majklom Felpsom oteta zlatna medalja jer navodno nije dovoljno snažno dodirnuo taster na cilju, kao i na kaznu nakon osvojenog zlata na Evropskog prvenstvu u Ajndhovenu.

Tada je na 50 metara delfin postavio evropski rekord i na dodjeli medalja je obukao majicu sa natpisom "Kosovo je Srbija" zbog čega je sankcionisan zabranom takmičenja na 100 metara delfin u trci na kojoj je bio apsolutni favorit. Takođe, Evropska plivačka federacija (LEN) je kaznila Plivački savez Srbije sa 7.000 evra.

"To je bio jako veliki rizik, ali da znam unaprijed da bih završio kako sam sada prošao, to bih čak i ponovio. To je bilo jako emotivno vrijeme, ni ja sam nisam razmišljao čisto. Možda to nije trebalo da uradim, ali mi je drago što jesam. I još draže mi je što se tako završilo", rekao je Milorad Čavić u jednom u intervjua za naš portal.

Jovan Lekić ostvario je prošle godine istorijski rezultat muškog plivanja Bosne i Hercegovine jer je ostvario deveto mjesto na Evropskom prvenstvu, gdje mu je za nešto manje od tri desetinke izmaklo veliko finale trke 400m slobodno.

Takođe učestvovao je na Olimpijskim igrama u Parizu, gdje nije uspio da izbori plasman u finale na 400 metara.

Plivač iz Banjaluke završio je kao šesti u svojoj kvalifikacionoj grupi, a ukupno je imao 30. vrijeme, isplivao je dionicu u vremenu 3:57.90.

Prije nepune dvije sedmice Jovan je uspio da ostvari na NSAA takmičenju 15 vrijeme ikada isplivano u svijetu, te obori rekord LSU koledža u disciplini 500 jardi.

Osvojio je srebro i bronzu na Evropskom juniorskom prvenstvu 2021. u Rimu (400m i 200m slobodno) i drži nekoliko državnih rekorda.

"Vjerujemo da je Milorad imao dosta stvari da prenese mladom Jovanu i da su imali jedno lijepo i ugodno druženje", saopšteno je iz banjalučkog kluba.

(MONDO)