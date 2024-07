Majkl Felps o čuvenoj trci: "Ako pogledate golim okom, Čavić je stigao prije mene"

Majkl Felps i Milorad Čavić plivali su te 2008. u jednoj od najčuvenijih trka u istoriji. I danas ostaje dilema ko je prvi stigao, a znamo kome je otišlo zlato.

Od Pekinga 2008. godine, svake Olimpijske igre, pa i aktuelne OI u Parizu 2024 kod mnogih ljubitelja sporta u Srbiji probude osjećaj nezadovoljstva i nepravde. Naravno, razlog za to je istorijska trka Majkla Felpsa i Milorada Čavića u trci za zlato na 100 metara "delfin" stilom. Amerikanac je osvojio svoju sedmu medalju na tim Igrama, a Srbin je zvanično za stoti dio sekunde ostao bez zlata i završio sa srebrom.

Iako su naknadno i FINA i "Omega", zvanični mjerač vremena takmičenja, objavili da je Čavić prvi stigao, Felps je bio pobjednik jer je milisekund nakon Srbina dodirnuo zid sa više snage, čime je aktivirao elektronski sistem. Dok su u Srbiji navijači bili van sebe od bijesa, Milorad je postupio sportski i nije htio da prigovara na konačan rezultat. "Ljudi, ovo je najveći trenutak mog života. Ako me pitate, trebalo bi prihvatiti stanje stvari i trebalo bi da idemo dalje. Prihvatio sam poraz i nema ništa loše u tome da izgubite od najvećeg plivača koji se ikad pojavio", kazao je Srbin.

Godinama kasnije, 2016, Omega je objavila dokumentarac u kojem je Majkl Felps iskreno govorio o tom momentu. "Posmatrano golim okom, on je pobijedio", kazao je Felps.

U poslednjim trenucima, Čavić je ostao "kratak" i proklizao je ka zidu, dok je Felps posljednjim, delimičnim zamahom udario prstima po zidu. "Da sam imao još jedan puni zamah, ruke bi mi stale napola, a licem bih udario zid", kazao je Srbin. "On je znao da je iza mene i znao je da bi izgubio da je imao isti takav kraj trke kakav je bio moj. Pa je imao samo jednu mogućnost - još jedan puni zamah, ali da bude napola. To nije ono što vas uče da radite, niti je to ono što vam treneri rekli".

Felps je znao da nije uradio "školski" i kada se završila trka mislio je da je izgubio. Čavić nije znao šta se dogodilo. "Manjak kiseonika u telu i u glavi čini da vam se stvari veoma zamute u očima. Potrebno je nekoliko trenutaka da vam se razbistri", kazao je Srbin.

Evo kako Felps pamti te trenutke: "Pogledao sam iza sebe i vidio da je razlika među nama jedna stotinka. Pomislio sam - dođavola, šta se ovo upravo dogodilo!?". A, kada ga pitao za Čavićeve proteste, ovako odgovara: "Rezultati ne lažu i to je sve što ću reći. Kada pogledam te slike po fragmentima i u usporenom snimku, za mene nema dileme oko toga da li sam pobijedio".

Evo šta je saopštila Omega

"Kod sistema touchpad (tač ped), mora da se razumije da ima ogromne, ogromne razlike između dodirnuti i udariti taster. Video je jasan, Čavić je dotakao taster prije Felpsa, ali je klizao kroz vodu, dok je Felps jurio prema tasteru i snažno udario taster prije Čavića. Razlika između njih je zaista jedan hiljaditi deo sekunde. Svi zapisi koje imamo, uz ono što je sistem pokazao, potvrđuju to. Sve je pokazano FINA, Čavićevom treneru, koji je odgledao video i posle minut je rekao: 'OK, nema problema'. I, to je rezultat",

Pogledajte još jednom tu trku, poslije koje je Felps osvojio još jedno, osmo zlato i tako prestigao Marka Špica, svog slavnog zemljaka: