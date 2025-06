"Pričaju o tom finalu, kao da se ništa prije toga nije igralo": Donio Partizanu titulu i neće da ćuti!

Trener Partizana Đorđe Ćirković imao je detaljno izlaganje nakon trofeja koji je sa crno-bijelima osvojio nakon 13 godina čekanja.

"’Ajmo, budući šampioni Srbije", rekao je Đorđe Ćirković igračima Partizana kada je Vojvodina osvojila kup. I bio je u pravu! Poslije 13 godina tim koji je on predvodio uzeo je pehar prvaka Srbije. Nakon kupa prošle godine sada je stigla i titula. Ekipa predvođena Nikolom Crnoglavcem uspjela je da poslije duže od decenije svrgne Vojvodinu sa trona, a crveno-bijele iz Novog Sada dobili su četiri puta.

"Govori se o finalnoj seriji kao da se ništa prije toga nije igralo, a mi smo Vojvodinu pobijedili i oba puta u prvom dijelu takmičenja. Protiv takvih priča može da se bori samo činjenicama.Kada sam došao prije dvije godine projektovan je cilj da se u trećoj sezoni osvoji titula. Ostvarili smo to ranije nego što smo planirali, a okidač za naš mnogo brži razvoj je osvajanje Kupa prošle godine. Ova sezona je bila puna teškoća, izazova i osvajanje titule poslije 13 godina je ogromna satisfakcija.

Vratilo nam se za neki gorak ukus nepravde u Evropi i brojne povrede, kao što je Zečevićeva pola minuta do finalne serije. U stanju šoka smo dočekali to finale, ali našli smo put. Zaboravlja se da smo mi pet puta pobedili Vojvodinu u poslednjih sedam međusobnih duela. Podsetiću samo kakve su najave prvenstva bile pre dve godine, kada se o Vojvodini pričalo kao o lokomotivi koja će igrati Ligu šampiona, a svi ostali klubovi će to pratiti. Ja sam tada rekao da će se razlika između ta dva kluba smanjivati.

U ovih pet pobjeda nijednom Novosađanima nismo dozvolili da postignu 30 golova, a nisu to protiv nas uspjele ni ekipe u Evropi. Oni su u drugoj utakmici polufinalne serije protiv Metaloplastike postigli 17 golova iz kontranapada. Za svih tih pet utakmica nama nisu dali toliko. To sve potvrđuje da smo potpuno zasluženo osvojili titulu", ističe Ćirković.

Naredne sezone ambicije još veće

Iako je prošlo tek osam dana od osvajanja najvrijednijeg trofeja srpskog rukometa, misli su uveliko usmjerene na narednu sezonu. Partizan će uskoro početi sa promocijom pojačanja, a ambicije za narednu sezonu su još veće.

"Vreme slavlja je već prošlo. Sada smo usmjereni na to da analiziramo završenu sezonu, da vidimo gdje smo mi pravili greške, odnosno gdje kao stručni štab i klub možemo da budemo bolji, da nam se te greške ne ponove. Idemo u stvaranje mnogo jačeg kolektiva na svim nivoima."

Nakon što je potvrđeno da je kapiten Zečević doživio potpunu rupturu prednjih ukrštenih ligamenata desnog koljena i da ga čeka nova operacija, malo ko je vjerovao da će Partizan moći na isti način da se suprotstavi timu koji je više od decenije dominirao na domaćoj rukometnoj sceni.

"Na toj utakmici protiv Dinama povukao sam Zečevića u 50. minutu i rekao mu da više neće ulaziti, ali sticajem okolnosti morao je da se vrati u igru. Nijedna nesreća ne dolazi sama. Ratković se takođe povrijedio u završnici sezone, nije ga bilo na toj utakmici, a on bi proveo te minute u odbrani da je igrao.Mi moramo da analiziramo te povrede i da vidimo koji je optimalan broj kvalitetnih igrača koji treba da iznese sezonu, da se to ne ponavlja.

Cijelu polusezonu smo vodili računa da Zeka ne provodi neke nepotrebne minute na terenu. Imali smo situaciju i sa Crnoglavcem, dva puta je pauzirao po mjesec dana, pa smo ga poslije polako uvodili. Baš smo o svemu vodili računa, ali jednostavno ove godine nismo imali balans da veći broj igrača podjednako podnosi taj napor. Kada smo ulazili u rotaciju kvalitet je značajno pao i ne smijemo da dozvolimo da nam se to ponovi", zaključuje trener crno-bijelih.

Crnoglavac pun pogodak

Partizan je u sezonu 2024/25 ušao sa deset novih igrača, a zadržao okosnicu ekipe koja je prethodno osvojila Kup prof. dr Branislav Pokrajac. Nikola Crnoglavac, koji je zamijenio Uroša Kojadinovića na poziciji desnog beka, najbolji je strijelac tima, a njegov kvalitet posebno je dolazio do izražaja u derbi utakmicama. Crnoglavac je na četiri prvenstvena meča između crno-bijelih i Vojvodine postigao 40 pogodaka, a zahvaljujući fantastičnom golgeterskom učinku našao se u idealnoj postavi Super rukometne lige za nedavno završenu sezonu. A sada ga je trener uporedio sa Brendonom Dejvisom.

"To je odlika velikih igrača. Crnoglavac je za sve važne utakmice podizao nivo igre, ima fantastične cifre u derbi mečevima. Ako gledamo samo važne utakmice, on ima bolji prosjek nego Brendon Dejvis. Dejvis je na 9.8, a Crnoglavac preko toga. Gdje su svi najavljivali da ćemo imati najveći problem, ispostavilo se da smo dobili izuzetnog igrača. Mićić, Zečević, Šotić i Popović – to su momci koji izgaraju za Partizan, koji osjećaju ovaj klub i imali su odličnu sezonu.

Otkrovenje je mladi Anđelković, koji je imao stoprocentan učinak na mnogo utakmica, a završio je sezonu sa 89 posto šuta i imao smirenost u nekim bitnim momentima, kada su se rješavali teški mečevi. Sad o tome niko ne priča, ali mogli su se izgubiti bodovi i u Šapcu i u Pančevu, da se krene sa drugog mjesta. Cijela godina je važna, a mi smo se izborili pošteno da krenemo sa prvog mjesta.

Kotar i Popović su se na poziciji srednjeg beka sjajno dopunjavali, ali ne volim da izdvajam nikoga. Ne gleda se samo broj asistencija, nego koliko potrošite tehničkih lopti za asistenciju i neki standard na evropskom nivou za vrhunskog igrača je da na jednu tehničku grešku se pojave tri asistencije. To je dobro, a četiri je vrhunski. Ali ako neko samo gleda broj asistencija, a igraču za to treba pet tehničkih grešaka, onda to nije to. I to je jedna slabost rukometa. Gledaju se samo golovi, ne gleda se procenat, momenat..."

Nikad prežaljeni AEK

Ako za nečim ostaje žal u protekloj sezoni, to je što se pred punom halom na Banjici nije odigrala utakmica sa grčkim AEK-om. Sportski centar Voždovac odavno nije osjetio takvu atmosferu – tribine su bile ispunjene do posljednjeg mjesta, a nemali broj ljubitelja rukometa ostao je ispred ulaza. Ćirković je uvjeren da bi Partizan AdmiralBet igrao evropsko finale, da su Grci pristali da izađu na teren i sportski se izbore za dalji prolaz.

"Govorio sam igračima kada smo igrali pred praznom halom u Bugarskoj, ili kada je manje navijača dolazilo da nas bodri kod kuće, da nećemo igrati u praznoj hali ako zamislimo atmosferu koju smo doživjeli očekujući meč sa AEK-om. Tu sliku ćemo uvijek imati u glavi. U domaćim takmičenjima imali smo podršku navijača uglavnom na važnijim utakmicama, ali ja se nikada ne bih ljutio na navijače.

Hajde da mi radimo strpljivo, predano i posvećeno. Neka rezultati dođu i godinu kasnije, prepoznaće se. Svi bismo voljeli da doživimo atmosferu kakvu imaju košarkaši. Proveo sam sa momcima 600 treninga u ove dvije godine i mogu da tvrdim da Kevin Panter, koliko god se o tome pričalo, nije trenirao više od Zečevića i Mićića. Taj nivo koji zahtijeva rukomet u psihofizičkom smislu zahtijeva cijelog čovjeka kao nijedan sport. Nek se ne ljute drugi. Takav nam je i trening da bismo to izdržali. Hajde mi da radimo, da izgaramo i dajemo sve od sebe. Hajde da razmišljamo o budućnosti, čeka nas Liga Evrope, koja je baš po mjeri našeg kluba. Ako se pojavimo u grupnoj fazi, imaćemo šest jakih utakmica i eto prilike za neko još jače povezivanje kluba sa navijačima", istakao je Ćirković, još jednom upoređujući košarkaše i rukometaše.

Stekao mnogo neprijatelja

Prisjetio se strateg crno-bijelih šta su mu sve govorili dok je on tvrdio da će Partizan ponovo osvajati trofeje.

"Ja sam takav tip da prvo zamislim u glavi šta želim i onda se svakog jutra budim sa idejom da to ostvarim. Ne gledajući ni preko plota, ni u tuđe dvorište. Bilo je mnogo priča, opstrukcija, usput se solidan broj neprijatelja stekao za ove dvije godine. Meni je to četvrta godina sa Partizanom, svaka je završena sa jednim trofejom. Sa te strane sam ponosan, ponosan sam na igrače što su to uradili. Slušao sam priče ,,gdje si krenuo žiletom na hrast“ i slične poruke. Vjera, rad, bavljenje svojim poslom i jačanje svog tima – zbog toga smo tu gdje jesmo", završio je Ćirković.

