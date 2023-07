Čuo sam šta je Željko pričao za mlade igrače... Darko Miličić o srpskoj košarci: Samo mi to nije jasno!

Srpski košarkaš Darko Miličić gledao je finalnu seriju ABA lige između Crvene zvezde i Partizana i dotakao se budućnosti naše košarke.

Proslavljeni srpski košarkaš Darko Miličić gostovao je na televiziji "Sport Klub" gdje je govorio o Nikoli Jokiću i Novaku Đokoviću, dok se dotakao i stanja u domaćoj košarci. Istakao je da je pratio finalnu seriju ABA lige između Crvene zvezde i Partizana, kao i da je gledao "vječite" u Evroligi, a zasmetalo mu je što treneri dva tima - Željko Obradović i Duško Ivanović - nisu pružili veću šansu mladim košarkašima.

"Čuo sam priču da kada je došao Željko Obradović da je pričao će afirmisati domaće srpske igrače. Da se razumijemo, ja nisam protivnik stranih igrača, bio sam i ja stranac u SAD, ali nevjerovatno mi je da se toliko nekih prilika pružilo Zvezdi i Partizanu - što Evroligi, to ABA ligi - da puste juniore da zaigraju. Mogao si da ga pustiš u vatru da osjeti atmosferu. Samo mi to nije jasno, ti ako nisi u TOP8, kao da nisi ništa uradio kao?", zapitao se Darko Miličić koji se boji da bi ovakve stvari mogle da se odraze i na samu reprezentaciju Srbije.

Košarkaška reprezentacija Srbije će krajem avgusta i početkom septembra učestvovati na Svjetskom prvenstvu, a Miličić vjeruje da će "orlovi" biti bolji nego na Evropskom prvenstvu gdje su ispali već u prvoj nokaut rundi. Razlog je taj što vjeruje da će Bogdanović kao kapiten biti predvodnik tima.

"Uz dužno poštovanje prema Nikoli i sve ono što je uradio do sada, a tek će da uradi, meni je Bogdan Bogdanović za našu reprezentaciju nosilac igre. Meni reprezentacija bez njega - nije to to. Bogdan pored toga što je sjajan igrač, nosi i tu emociju. Ne kažem ništa za Jokića, ali... To što nosi Bogdanović, ali kada sam gledao na televiziji, vidio sam da je spona i reprezentacija bez njega nije to. Obožavam i Micića, Jokića, ima tu još dosta kvalitetnih igrača, ali Bogdan je lider i nosi tim. Bez obzira dao 10 ili 20, ali nosi težinu i ozbiljnost na takmičenjima", kazao je Miličić.

Što se tiče atmosfere u državnom timu, Miličić nema dilemu da je na nivou: "Koliko sam se raspitao, funkcionišu sasvim dobro. To su sve dobri momci i ljudi. Ko god da se odazove, imamo kvalitetne igrače i baš me raduje što će Bogdan da igra. Nadam se da će i Jokić da se odazove, pa još ako bude Micić - otvara nam se situacija da izađemo iz tog mraka u kom se nalazimo. Nadam se da će KSS na krilima tog uspjeha krenuti uzlaznom putanjom, pa ćemo od mlađih kategorija do seniorskih pričati o uspjesima".

