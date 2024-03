Možda bih i proigrao u NBA da nisam gledao motorne testere! Darko Miličić: "Brale moj, on dođe i škrguće zubima..."

Darko Miličić pričao je o zanimljivoj sceni iz Detroita sa svojim ocem i Džo Dumarsom.

Izvor: Youtube/Jao Mile podcast/printscreen

Darko Miličić odabran je na NBA draftu 2003. godine kao drugi pik, otišao je u Detroit i uspio da bude dio tima koji je osvojio šampionsku titulu 2004. godine. Predviđali su mu mnogi veliku karijeru, ali nažalost nije uspio da ispuni sav svoj potencijal. Igrao je i za Orlando, Memfis, Njujork, Minesotu, Boston...

Nije se dokazao u društvu najboljih, ali je uvijek pričao o svojoj karijeri bez dlake na jeziku. Tako je ispričao jednu zanimljivu priču iz Pistonsa kada je njegov otac Milorad razgovarao sa čuvenim Džoom Dumarsom. "Pita me da li tata priča engleski, objasnim da ne priča. Ovaj priča 20 minuta, ja prevodim Mićko kaže 'okej', šta bre okej brate, šta čovjeku da odgovorim. Kao on sve njega razumije, samo ne zna da mu odgovori. Nikad nije htio da prizna da ne zna engleski", počeo je Miličić razgovor u podkastu "Jao Mile" kod Mileta Ilića.

Zatim su svi prasnuli u smijeh. "Možda bih proigrao da me ćale nije vukao u 'Home depot' svaki drugi dan da gleda motorne testere. Brale moj, on dođe, dosadno mu, sjedi škrguće zubimima i viče 'Šta vi radite u ovoj Americi, ovo je propast, dosadno'. Ćale, šta treba, vodi me u home depot, onda gledamo motorke po tri-četiri sata. Umjesto da odmaram, ja šetam tamo sa njim", sa osmijehom je poručio Darko.