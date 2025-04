"Nisam zadovoljan sa Muftićem, uvijek nas napati!" Strateg Sarajeva nakon derbija govorio o golmanu Željezničara!

Zoran Zekić analizirao je duel sa vječitim rivalom, odigran danas na najvećem bh. stadionu.

Sarajevo je trijumfovalo u gradskom derbiju nad Željezničarom rezultatom 2:1 i odmaklo vječitom rivalu na četiri boda u borbi za plasman na evropsku scenu.

"Iskoristio bih priliku da čestitam svim akterima ovog derbija i navijačima, ali i sudijama. Mislim da je sve bilo na nivou i da smo mogli da uživamo u fudbalu. Kad se malo smirim i pogledam, biće dosta taktičkhi stvari koje mi moramo da analiziramo. U prvom poluvremenu smo uzeli ogroman rizik, napadali smo pi svim linijama, dizali smo i oba beka, tako da smo po izgubljenoj lopti imali malo problema. Dali smo gol iz jedne šanse, u drugom poluvremenu smo krenuli izvrsno sa tim penalom za 2:0. Ne sviđa mi se što smo se nakon toga povukli, ne sviđa mi se što smo bili slabi na lopti, vjerovatno je to malo psihologija. Međutim, u ovom rosteru nam fali zaista puno igrača. Moram da čestitam ekipi na velikoj borbi i u određenim trenucima kvalitetno odrađenoj utakmici. Nadam se da ćemo uskoro imati malo veći roster i odmoriti se jer svaka tri dana imamo utakmicu", rekao je poslije meča trener bordo tima Zoran Zekić za TV Arena sport.

Teško je, podvlači, biti srećan na klupi Sarajeva.

"Kad pobijediš, ne osjetiš preveliko olašanje nego iščekuješ sljedeće dvoboje. Sve je to čar i uživanje. Sad ću se malo i ja naspavati i smiriti glavu."

Sjajnu partiju prikazao je protivnički golman Vedad Muftić.

"Nisam zadovoljan sa Vedanom nikako, svaku utakmicu nas napati i to gadno. Sa Rogićem sam zadovoljan, imao je jednu presudnu odbranu. Imali smo priliku da utakmicu materijalizujemo i ranije, ali možda je ovako slađe. Idemo malo da se odmorimo, proveselimo, pa idu pripreme za Doboj, finale Kupa. Dobro to moji igrači podnose, malo je veći psihološki napor. Ne znam ni kad smo imali slobodan dan. Ja nisam bio kući od Nove godine, tako da ovom prilikom pozdravljam i svoje. Nadam se da me se još uvijek sjećaju. Puno se radi, puno je posvećenosti i nadam se da ćemo biti nagrađeni", istakao je Zekić, govoreći i o povrijeđenim igračima.

"Gojković je nažalost izgubljen na duže vrijeme, želim i ovim putem što brži oporavak. Zaista nam puno fali, kao i Aleksandar Đorđević o kojem i ne pričam, toliko je dugo povrijeđen. Jedan igrač koji nam je davao ton sa i bez lopte. Falio nam je Butić, falio je i Gulijašvili, falio je danas Jović... Nisam mogao ni da zamislim da ću imati ovoliko problema u kadru, ali rekao sam i neki dan, kriza je sastavni dio fudbala. Bojim se da prognoziram kad ćemo biti kompletno, ali juče su odsutni igrači odradili jedan dobar trening sa kondicionim trenerom i nadam se da će uskoro krenuti da rade i sa ekipom."







