Miloš Teodosić dovodi dvojicu centara u Crvenu zvezdu? Oni su dugogodišnja želja

Crvena zvezda mijenja kompletnu centarsku liniju i za sada su ovo glavne opcije.
KK Crvena zvezda je odlučila da promijeni čitavu centarsku liniju i užurbano traži pojačanja na visokim pozicijama, nakon što se zahvalila Hasijelu Riveru, Donatasu Motiejunasu, Džoelu Bolmboju i Urošu Plavšiću. Dvije opcije su iskočile u prvi plan, a to su Mikel Jantunen i Džonatan Motli.
Kako prenosi "Direktno", crveno-bijeli su krenuli svim snagama po dugogodišnju želju, ali Hapoel "tvrdi pazar". Već su srpski i izraelski klub pregovarali oko transfera iskusnog igrača prije dvije sezone i tada se bilo prilično "zaoštrilo" na relaciji Oferaj Janaj-uprava Zvezde. Sada bi situacija mogla da se razriješi na obostrano zadovoljstvo, ali bi tim sa Malog Kalemegdana morao da plati obeštećenje.
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Tokom prethodne sezone u Evroligi Džonatan je odigrao 35 mečeva, prosječno na terenu bio manje od 15 minuta i nije briljirao kao što je znao u Evrokupu. Bilježio je 8,3 poena, 2,4 skoka i 0,9 asistencija po meču. Kada se uračunaju i dvije sezone koje je odigrao u Fenerbahčeu Motli ima ukupno 107 mečeva i prosjek od 11,3 poena, četiri skoka i 1,2 asistencije.
Iskusni centar je u najjačoj ligi nosio dresove Dalasa i Los Anđeles Klipersa, dok je u Evropi igrao još za Lokomotivu Kuba. Motli ima važeći ugovor sa Izraelcima do kraja sljedeće sezone i to bi mogla da bude glavna prepreka. U slučaju Jantunena, situacija je mnogo "čistija", pošto je Finac slobodan agent poslije prekida saradnje sa Fenerbahčeom.
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(MONDO)