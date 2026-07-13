logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Miloš Teodosić dovodi dvojicu centara u Crvenu zvezdu? Oni su dugogodišnja želja

Miloš Teodosić dovodi dvojicu centara u Crvenu zvezdu? Oni su dugogodišnja želja

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda mijenja kompletnu centarsku liniju i za sada su ovo glavne opcije.

motli i jantunen glavne mete crvene zvezde Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

KK Crvena zvezda je odlučila da promijeni čitavu centarsku liniju i užurbano traži pojačanja na visokim pozicijama, nakon što se zahvalila Hasijelu Riveru, Donatasu Motiejunasu, Džoelu Bolmboju i Urošu Plavšiću. Dvije opcije su iskočile u prvi plan, a to su Mikel Jantunen i Džonatan Motli.

Kako prenosi "Direktno", crveno-bijeli su krenuli svim snagama po dugogodišnju želju, ali Hapoel "tvrdi pazar". Već su srpski i izraelski klub pregovarali oko transfera iskusnog igrača prije dvije sezone i tada se bilo prilično "zaoštrilo" na relaciji Oferaj Janaj-uprava Zvezde. Sada bi situacija mogla da se razriješi na obostrano zadovoljstvo, ali bi tim sa Malog Kalemegdana morao da plati obeštećenje.

Tokom prethodne sezone u Evroligi Džonatan je odigrao 35 mečeva, prosječno na terenu bio manje od 15 minuta i nije briljirao kao što je znao u Evrokupu. Bilježio je 8,3 poena, 2,4 skoka i 0,9 asistencija po meču. Kada se uračunaju i dvije sezone koje je odigrao u Fenerbahčeu Motli ima ukupno 107 mečeva i prosjek od 11,3 poena, četiri skoka i 1,2 asistencije.

Iskusni centar je u najjačoj ligi nosio dresove Dalasa i Los Anđeles Klipersa, dok je u Evropi igrao još za Lokomotivu Kuba. Motli ima važeći ugovor sa Izraelcima do kraja sljedeće sezone i to bi mogla da bude glavna prepreka. U slučaju Jantunena, situacija je mnogo "čistija", pošto je Finac slobodan agent poslije prekida saradnje sa Fenerbahčeom.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

05:03
Edon Madjuni o Teodosiću i porodici
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džonatan Motli Mikael Jantunen KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC