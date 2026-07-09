"Nije sve u parama": Da li Batler odlazi iz Zvezde?

Jedan od najboljih košarkaša Crvene zvezde Džared Batler je svojim partijama skrenuo pažnju NBA klubova, ali i bogatih evroligaša.

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Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler ima važeći ugovor sa crveno-bijelima, ali u NBA se uveliko raspituju za njegove usluge. Amerikanac se sjajno adaptirao na evropsku košarku, oduševio je svojim talentom i izazvao ozbiljno interesovanje i evroligaša. U njegov ugovor jeste ugrađena klauzula o izlasku u slučaju ponude u NBA, a kakva je trenutna situacija oko njegovog statusa donekle je nagovijestio predsjednik kluba sa Malog Kalemegdana Željko Drčelić.

Iako nije konkretno rekao da li je Batler na pragu odlaska, naglasio se da imaju jake adute u pregovorima i da novac u mnogim slučajevima nije presudan.

"Mi smo klub koji igrači zavole i žele da ostanu u njemu. Nekada nemamo finansijski ono što im drugi ponude, ali ipak ostaju verni klubu i navijačima! Zvezda nije klub koji prodaje, već klub koji poštuje", rekao je Drčelić za Meridian sport, pa dodao:

"Naravno, one koji za grb i klupske boje ginu."

Miloš Teodosić će imati veliku ulogu u pregovorima, i što se tiče Batlera, ali i ostalih dolazaka i odlazaka...

"Sve ću vam reći kad kažem da imamo Miloša Teodosića i Milana Tomića. Teodosić je donio snažnu pozitivnu energiju, veliko poštovanje i uvažavanje njegovog mišljenja od strane igrača sa kojima se razgovara. Tomić je tu od prošle sezone i njih dvojica rade sjajan posao. Srećan sam što su dio kluba", kaže prvi čovjek Zvezde i zaključuje:

"Ćutimo, radimo i gledamo samo svoju kuću."

Prema ovim riječima može se zaključiti da je Batler voljan da ostane zbog konekcije koju je ostvario sa navijačima i svima u klubu, ali ako stigne ponuda koja se ne odbija, to može da zakomplikuje situaciju na Malom Kalemegdanu...