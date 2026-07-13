Real ukrao pojačanje Crvenoj zvezdi: Jedan poziv je promijenio sve

Kako stvari stoje Mikael Jantunen će karijeru da nastavi u Real Madridu iako se pričalo da bi mogao u Crvenu zvezdu.

Izvor: MN PRESS

Mikael Jantunen (26) bio je na radaru Crvene zvezde i spominjao se kao potencijalno pojačanje. Ali, od toga neće biti ništa. Umjesto u Srbiju odlazi u Španiju. Kako stvari stoje karijeru će da nastavi u madridskom Realu.

Portal "Jurohups" prenosi da je dobio poziv od novog trenera Pedra Martineza i da su pregovori već u odmakloj fazi poslije odlaska Treja Lajlsa. Traže krilnog centra i pouzdani šuter je odlučio da odabere drugi tim.

Prošle sezone je u dresu Fenerbahčea prosječno bilježio 5,2 poena, 3,2 skoka skoka i 0,7 asistencija po meču na 36 utakmica. Šutirao je 32,3 odsto za tri (29/30), a zanimljivo je da je najbolje partije u sezoni pružio protiv "vječitih".

U Istanbulu je Zvezdi ubacio 15 poena, a onda je u Beogradskoj areni Partizanu dao 19 poena.

Ko je Mikael Jantunen?

Mikael Jantunen je finski košarkaš koji igra na mjestu krila ili krilnog centra i do skoro je bio član Fenerbahčea. Bio je sjajan u ekipi Pariza, s kojom je 2024. godine osvojio Evrokup, blistao je i u reprezentaciji Finske, dok je potom zaradio i transfer u jedan od najboljih klubova Evrolige. Jantunen ipak nije prošle sezone bio "glavna karika" kod Šarunasa Jasikevičijusa i zbog toga se pretpostavlja da bi ovog ljeta mogao da promijeni sredinu.

Spekulisalo se i da je njegova plata u Feneru, prema pisanju medija iznosila oko 550.000 evra.