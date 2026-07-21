"Terorista koga treba baciti u zatvor": Jezive poruke za Džumhura nakon što je predao meč

Damir Džumhur našao se na meti uvreda zbog toga što je predao meč Ugu Gastonu na samom kraju prvog seta.

Izvor: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Damir Džumhur je napravio veliki uspjeh kada je igrao finale u Umagu, a onda je u portugalskom Eštorilu ispao u prvom kolu. Zbog zdravstvenih problema je predao meč Ugu Gastonu iz Francuske za dvadesetak minuta i zbog toga je trpio lavinu uvreda.

Bilo je očigledno da nešto nije u redu pošto je u momentu prekida Gaston već vodio 5:0. Džumhur je vidio da to nikuda ne vodi, ali je navijače razljutilo što je kod prednosti protivnika i set lopte odlučio da preda meč.

"Je**na kukavica", jedan je od komentara koje prenosi "sportsport.ba", a takođe su navijači pisali stvari poput: "Damir Džumhur je terorista. Zbog ovoga bi ga trebalo izbaciti doživotno iz tenisa ili baciti u zatvor", kao i "Jadan je."

Nije prvi put

Pred novu 2025. godinu Damir Džumhur je objavio neke poruke koje je dobijao tokom godine na Instagramu poslije svojih mečeva.



"Dabogda ti za lijekove trebalo", glasi jedan od komentara. Zbog toga je teniser na svom instagram profilu napisao: "Nova je godina, ali se ništa nije promijenilo. Ljudi su i dalje psihički sj*bani. Na objavi na kojoj sam sa djecom koja su teško bolesna oni komentarišu moje mečeve, psuju i pišu tako ružne stvari. Svijet nije u dobrim rukama", napisao je Džumhur.

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