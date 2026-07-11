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Mikael Jantunen je slobodan igrač: Da li će u Beograd?

Mikael Jantunen je slobodan igrač: Da li će u Beograd?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Finski košarkaš definitivno je napustio Fenerbahče.

Mikael jantunen otisao iz fenerbahcea da li ce u zvezdu Izvor: MN PRESS

Finski košarkaš Mikael Jantunen napustio je Fenerbahče poslije jedne sezone. Klub je ozvaničio rastanak poslije kojeg je 204 centimetara visoko krilo slobodno. Da li je to znak da će u Crvenu zvezdu? Takođe, za njegove usluge je navodno zainteresovana i Valensija koja je čekala ovaj rastanak.

"Na početku sezone 2025-26 pridružio se našem timu, a u prošloj sezoni imao je značajan doprinos našim uspjesima. U našoj klupskoj opremi, Mikael Jantunen je proživio šampionske trenutke: osvojio titulu turske lige, Kup Turske i Kup predsjednika republike. Zahvaljujemo se na svim uloženim naporima i želimo mu svaku sreću u nastavku karijere", saopšteno je.

Stigao u Fener kao dželat Srbije

Jantunen je u sezoni za nama prosječno postizao 6,4 poena i igrao 18,4 minuta po meču, a u takmičarskoj 2026/27 njegovo mjesto zauzeće Brakston Ki iz Valensije. U Fener je stigao poslije svoje velike role na Eurobasketu, na kojem je zajedno sa Laurijem Markanenom eliminisao Srbiju u osmini finala.

Finski igrač je prije Fenerbahčea igrao za Pariz, Trevizo, Ostende i za HBA-Merski u kojem je počeo karijeru u rodnoj Finskoj i čiji je bio "na papiru" igrač dok je studirao na Univerzitetu Juta. 

(MONDO)

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