Finski košarkaš definitivno je napustio Fenerbahče.
Finski košarkaš Mikael Jantunen napustio je Fenerbahče poslije jedne sezone. Klub je ozvaničio rastanak poslije kojeg je 204 centimetara visoko krilo slobodno. Da li je to znak da će u Crvenu zvezdu? Takođe, za njegove usluge je navodno zainteresovana i Valensija koja je čekala ovaj rastanak.
"Na početku sezone 2025-26 pridružio se našem timu, a u prošloj sezoni imao je značajan doprinos našim uspjesima. U našoj klupskoj opremi, Mikael Jantunen je proživio šampionske trenutke: osvojio titulu turske lige, Kup Turske i Kup predsjednika republike. Zahvaljujemo se na svim uloženim naporima i želimo mu svaku sreću u nastavku karijere", saopšteno je.
Stigao u Fener kao dželat Srbije
Mikael Jantunen je slobodan igrač: Da li će u Beograd?
Jantunen je u sezoni za nama prosječno postizao 6,4 poena i igrao 18,4 minuta po meču, a u takmičarskoj 2026/27 njegovo mjesto zauzeće Brakston Ki iz Valensije. U Fener je stigao poslije svoje velike role na Eurobasketu, na kojem je zajedno sa Laurijem Markanenom eliminisao Srbiju u osmini finala.
Finski igrač je prije Fenerbahčea igrao za Pariz, Trevizo, Ostende i za HBA-Merski u kojem je počeo karijeru u rodnoj Finskoj i čiji je bio "na papiru" igrač dok je studirao na Univerzitetu Juta.
(MONDO)