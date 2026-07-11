logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković se oprostio od Vimbldona: "Ostao sam bez riječi"

Novak Đoković se oprostio od Vimbldona: "Ostao sam bez riječi"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković ostavio je poruku na društvenim mrežama poslije eliminacije sa Vimbldona.

Novak djokovic se oprostio od vimbldona Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Novak Đoković prvi put se oglasio na društvenim mrežama poslije poraza od Janika Sinera u polufinalu Vimbldona. Zahvalio se turniru i uputio velike riječi na račun svog rivala.

"Vimbldone, ostao sam bez riječi. Još dvije nevjerovatne nedjelje na terenima Ol-Ingland kluba. Hvala vam na podršci i energiji, mnogo mi znači. Janiče, poštovanje za majstorski nastup. Srećno u finalu. Vidimo se uskoro", objavio je Đoković.

Nekoliko sati ranije, na društvenim mrežama se pričalo o emotivnoj poruci koju je Novaku javno uputio rođeni brat Marko, izrazivši mu ljubav uz divne fotografije:

Dok se nagađa da li je vrijeme da Novak ode u penziju i dok mu je Endi Rodik javno poručio da nije vrijeme za to, Đoković započinje odmor. Za sobom ostavlja Vimbldon na kojem je sa sedam titula drugi najuspješniji teniser u istoriji, iza Rodžera Federera i njegovih osam pehara. 

Znajući Đokovićevu rutinu i raspored ove i prethodnih sezona, teško je očekivati da ponovo zagra prije US Opena, koji će početi 30. avgusta.

Bonus video: Konferencija Novaka Đokovića posle poraza od Sinera

Novak Đoković konferencija posle poraza od Sinera
Izvor: Youtube/Wimbledon

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Vimbldon

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC