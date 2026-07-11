"Novače, zašto još igraš tenis?": Đoković otvorio dušu o svom prokletstvu i blagoslovu

Novak Đoković je poslije poraza od Janika Sinera dobio pitanje na konferenciji za medije o tome zašto još uvijek igra tenis. Dao je dug odgovor.

Izvor: Youtube/Wimbledon

Novak Đoković zaustavljen je na korak od finala Vimbldona. U polufinalu trećeg grend slema sezone poražen je od Janika Sinera (6:4, 6:4, 6:4). Nije mu toliko teško pao poraz, pošto je i sam priznao da je rival jednostavno bio mnogo bolji i da nije mogao ništa da promjeni na terenu. Ali, na konferenciji za medije je dobio i jedno pitanje koje mu se dopalo i na koje je dao dosta dug odgovor i obrazloženje.

Ukratko, novinar ga je pitao zašto još uvijek igra tenis. Da li ga motivišu titule ili to što kada završi turnir ima tu satisfakciju i vidi da može da igra i dalje na najvišem nivou?

"Da, prošle godine sam igrao sva četiri polufinala, ove sam igrao jedno finale i jedno polufinale, za 99 odsto igrača je to dobar rezultat na slemovima. Za mene je dobar, ali nedovoljno dobar, jer imam taj blagoslov i prokletstvo u isto vrijeme da sam navikao na najviše moguće rezultate", počeo je Novak.

Dao je najduži odgovor upravo na ovo pitanje na konferenciji koja je trajala skoro 12 minuta.

"Dobro pitanje ste mi postavili. Pričam sam sa sobom i govorim da je sjajno to što mogu da igram na najvišem nivou i da guram ove mlađe igrače do limita, to mi kažu i ljudi oko mene. Ali, u isto vrijeme imam najviša očekivanja od sebe. Imam tu unutrašnju borbu i nešto što traje za mojih 20 i nešto godina karijere. Šta su ciljevi, šta su očekivanja, teško je naći balans. Morao bih da budem malo ponizniji u tom smislu. Uživam da se takmičim, možda ne uživam u tim teškim nedjeljama pred turnire, jer prolazim kroz dosta bolova, prvenstveno fizički. Moje telo se dobro držalo na Vimbldonu, dok je na skoro svim prethodnim turnirima bilo nešto. Kada sam zdrav, mogu da igram kao da sam u top5 na svijetu i da budem na najvišem nivou."

"Postavljam sebi pitanje"

Svjestan je i Đoković i sam da mora sam sa sobom da razriješi šta tačno želi od sebe.

"Tenis mi je dao mnogo toga i omogućio da budem ovo što jesam. U isto vrijeme tu je i pitanje šta želiš u karijeri. To je proces, idem postepeno, da vidim kako se osjećam. Ne forsiram ništa, igram jer osjećam da još mogu, da igram kao da sam u top5, top10. Vidjećemo šta budućnost nosi", poručio je Đoković.

Ono što mu je posebno drago je da nije imao fizičke probleme na Vimbldonu.

"Fizički sam se sjajno osjećao i to mi je jedna od najbitnijih stvari, da nema povreda. U većini drugih turnira je uvijek bila neka povreda u prethodne dvije godine, tako da je ovo dobro. Znači da je moj tim uradio dobar posao. Malo je gorak ukus u ustima jer nisam mogao da igram na tom nivou, ali okrećem sljedeći list i idemo dalje", zaključio je Đoković.

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Pogledajte 01:34 Novak Ðoković i Janik Siner pozdrav na mreži Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)