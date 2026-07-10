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"Novače, da li je ovo bio tvoj posljednji Vimbldon?": Đoković zastao, pa dao odgovor koji zabrinjava

"Novače, da li je ovo bio tvoj posljednji Vimbldon?": Đoković zastao, pa dao odgovor koji zabrinjava

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Novaka Đokovića su na konferenciji za medije pitali i da li mu je ovo bio psoljednji nastup na Vimbldonu u karijeri.

Novak odgovorio da li će se vratiti na Vimbldon Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Novak Đoković zaustavljen je u polufinalu Vimbldona. Janik Siner je ostvario rutinsku pobedu na kraju - 6:4, 6:4, 6:4. Italijan će u nedjelju na megdan Saši Zverevu u finalu, dok će srpski igrač da "pakuje kofere". Poslije toga je došao na konferenciju za medije i tamo je dobio nekoliko dosta zanimljivih pitanja.

Jedno od tih se ticalo njegovog učešća na Vimbldonu. Novinare je zanimalo i da li planira da se vrati na londonsku travu i dogodine kada bude imao 40 godina.

"Volio bih bar još jednom da igram ovdje. Vidjećemo", odgovorio je Novak.

Njegov odgovor zabrinuo je mnoge, posebno njegove navijače, jer je dvosmislen, ali je jasno i zašto je to rekao srpski igrač. Prosto i jednostavno ne zna u kakvom će fizičkom stanju da bude dogodine i da li će moći da se takmiči na najvišem nivou.

"Razbio me je"

Novak je uvijek bio direktan i samokritičan, pa je tako bilo i kada su ga pitali za dešavanja sa samog meča.

"Šta je moglo bolje? Ništa, iskreno. Razbio me je, ništa nisam mogao da uradim", nasmijao se Đoković.

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Tagovi

Novak Đoković Vimbldon Tenis

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