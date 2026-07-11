Endi Rodik: "Neka Novak Đoković vidi sa porodicom, jedna stvar se promijenila"

Amerikanac ima savjet za Novaka Đokovića.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Bivši američki teniser Endi Rodik (43) rekao je da niko ne bi trebalo da požuruje Novaka Đokovića da ide u penziju, niti da je vrijeme za to. Dan poslije glatkog Đokovićevog poraza u polufinalu Vimbldona protiv Janika Sinera, nekadašnji "Broj jedan" je rekao da se Novak navikava na novu realnost u tenisu - da on sada mora da igra perfektno protiv najboljih.

"Znate šta mislim? Da je Novak dugo bio tip protiv koga su drugi morali da igraju savršeno da bi ga pobijedili, uključujući i najbolje igrače na svijetu. Sada mislim da je on taj koji mora da igra perfektno protiv nekoliko momaka da bi ih pobijedio. I to je ta promjena", rekao je Rodik u svom podkastu "Endi Rodik servd medija".

"Ja nikad nisam bio taj protiv koga su morali da igraju savršeno, pa mi nije bilo tako zabavno sve vrijeme. Vjerovatno bih se više zabavljao da imam 24 (grend slem titule), kada pričamo tome", dodao je osvajač US Opena 2003. godine.

Podsjetio je Amerikanac na činjenicu da Đoković u ovoj fazi karijere ne igra često i da samo nastupa na grend slemovima - četiri puta godišnje.

"On povremeno igra tenis i ipak stigne do polufinala grend slemova. Igrao je finale i polufinale na posljednja tri. To je apsurdno, jer je tako teško. Mnogim velikim igračima taj rezultat bi bio najbolji u karijeri", naglasio je on.

"Novače, uživaj"

Ima Endi Rodik savet za Đokovića.

"Šta da radi? Ponudiću mu najjednostavnije rješenje - da uživa. Ako njegova porodica voli da putuje i ako on voli da igra, a djeluje srećno na konferencijama za novinare. Ne djeluje mi tako da ide 'ubijen' po teniskom kompleksu za vrijeme turnira. Možda bi samo trebalo da uživa".

Zna Amerikanac da će biti kritika i onih koji će pozivati Novaka da odustane.

"Niko ne bi trebalo da pametuje o tome kada on treba da prestane. Sutra će se pojaviti članak nekog kretena koji će napisati 'On treba da se povuče'. Umukni! Toliko je bolji u svom poslu od tebe i toga što ti radiš da nije ni vrijedno pomena. Mislim da Novak nikad neće sebe dovesti u tragično stanje da izgubi u tri uzastopna 2. kola. Ne mislim da će se to dogoditi, niti smo blizu tome".

Ponovo je na tom mjestu Rodik svoju ocjenu.

"On sada mora da bude taj koji mora da igra perfektno protiv najboljih momaka. On je do sada mogao da igra svom drugom ili trećem najboljem nivou da bi pobjeđivao i to se promijenilo. To i on zna. Prošle godine poslije poraza na US Openu rekao je 'Ne znam da li ću moći da prođem te momke na grend slemu'. Ništa novo nisam rekao".

"Pobijedio je obojicu u dvije godine"

Ipak, primjetio je jednu, važnu činjenicu - da je i prošle i ove sezone pobjeđivao Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

"On će vam i reći da je u posljednje dvije godine pobijedio obojicu tih momaka na grend slemu. Prošle godine Alkaraza, a sada Sinera. Hajde da ne požurujemo sa odgovorom, već da vidimo da li će igrati. Za sada su svi odgovori u vezi sa njim dobri".

Da li je Novaka potrošilo pet sati meča protiv Feliksa Ože-Alijasima? Rodik je rekao da to nije imalo presudan uticaj na Sinerovu dominantnu pobjedu.

"Možda. Da je imao tri dana odmora vjerujem da bi šablon bio isti. On najbolje zna svoje tijelo, ali ne mislim da je taj umor bio faktor. Pobijedio ga je prošle godine, počistio ga je sa terena 2024. na Australijan openu, nije se dogodilo nešto što nismoi vidjeli. Siner ga je pobijedio već šest-sedam puta i mislim da je minimalni uticaj imao umor".

(MONDO)