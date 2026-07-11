"Počelo je da me nervira, muka mi je više": Đoković brutalno iskren, ne može više da sluša jedno te isto

Novak Đoković priznao je da mu je dojadilo da sluša određena pitanja, posebno kada se priča o osvajanju 25. grend slem pehara.

Izvor: Printscreen/YouTube/Wimbledon

Novak Đoković nije uspio da dođe do finala Vimbldona. U polufinalu ga je zaustavio Janik Siner (6:4, 6:4, 6:4). Poslije engleskog dijela na konferenciji za medije je pričao i sa srpskim novinarima u Londonu i posebno mu je zasmetala konstatacija o "ultimativnom cilju - osvajanju 25. grend slema u karijeri."

"Nije ultimativni cilj. Mnogo me ljudi opterećuje, ljudi koji su u mom da kažem drugom krugu bliskosti i mediji. Razumijem stvarno da ljudi hoće da osvojim 25. slem, želim i ja, ali nije ultimativni cilj. Dajte ljudi malo da stavimo stvari u perspektivu. To je stvarno počelo malo da me nervira. Jer, kao da sebi nisam dovoljan, onda mi neko drugi stavlja dodatni teg. Kao da nije dovoljno 24, nego mora 25 slemova, nije dovoljno 100 turnira, nego mora 110, nije dovoljno 400 sedmica kao prvi na svetu, nego 1.000. Hajde malo da proslavimo, da se radujemo zbog postignutog i da budemo malo skromniji, realniji i zahvalniji, počeo je Novak.

Nastavio je u istom tonu.

"To je moj podsjetnik sebi, jer mi je stvarno više muka da pričam o tome kada će 25. slem. Šta ako ne dođe nikad? I, šta tad? Da li je onda karijera neuspješna. Zato bih odjavio tu rečenicu ultimativni cilj, jer meni to nije ultimativni cilj. Jeste prioritet i cilj da budem što spremniji, da igram najbolje na slemovima. Ponavljao sam to kao papagaj kroz cijelu karijeru i zbog takvog pristupa sam ostvario sve. U 20 i nešto godina karijere rezultati na slemovima govore o tome koliko mi znače i kako sam igrao na njima. Mogao sam da osvojim još pet slemova, imao sam mečeve u rukama, a mogao sam i da izgubim pet gdje sam dobijao nemoguće mečeve, to je sve život i sport."

"To je realnost koju teško prihvatam"

Pogledajte 01:34 Novak Ðoković i Janik Siner pozdrav na mreži Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

Pričao je posebno i o treninzima i načinu pripreme za meč.

"Nije to samo mentalna snaga, ali ako si tog jutra povraćao, imaš vrtoglavicu, nemaš reakciju, sve je u magli... Ljudi ne znaju, a to se dešava svima. Uvijek očekuju da si najspremniji, što je nemoguće. Moguće je da uvijek daš svoj maksimum, ali se te okolnosti mijenjaju iz dana u dan i meni u posljednjih par godina donose neke nove izazove sa kojima se suočavam. To je realnost koju mi je najteže da prihvatim. Da jedan dan odradim fenomenalno i na treningu i na meču, pa sljedeći kao da nisam u svojoj koži. Kao da sam potpuno drugi čovjek. Valjda se biološki neke stvari mijenjaju, ima oscilacija. Trening je jedno, meč je drugo, ali se vježbaju stvari na treningu, da bi ih osjetio u rukama i na reketu, ako ne osjećaš, onda je problem."

Zastao je na kratko, pa nastavio.

"Nisam ovdje da sedim i da kukam, to su moji izbori, svesno donosim te odluke, jer volim da sam na terenu. Ja anticipiram, znam gde će lopta da ide, mentalno sam spreman, a tijelo je usporeno. Osjećao kao da si za pola koraka sporiji od rivala i to me izluđuje. Nastavljam da imam taj mentalitet optimiste, da trasiram sebi put i predstavljam svoju zemlju najbolje što mogu, vidjećemo dokle ću da doguram."

"Bio je dominantan, ali ja hoću trofej"

Svjestan je i Đoković da je Siner bio jednostavno mnogo bolji rival na terenu.

"Moglo je da bude još gore, tri puta po 6:4. Znao sam da možda mogu da osvojim set ako doguram do taj-brejka, možda bi se njemu neke stvari pomutile. Ipak, bio je previše dominantan i bolji igrač. Polufinale Vimbldona jeste dobar rezultat, ali je za mene trofej samo najbolji rezultat. Pokušavam da nađem balans u glavi i da kažem sebi da je ovo što radim u ovim godinama posebno i dobro i da idem dalje", zaključio je Đoković.