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Poražavajući podatak: Đoković je ovo doživio samo tri puta u karijeri

Poražavajući podatak: Đoković je ovo doživio samo tri puta u karijeri

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Srpski teniser Novak Đoković ubjedljivo je poražen od Janika Sinera u polufinalu Vimbldona.

Đoković samo još dva puta u karijeri bez brejka Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković doživio je težak poraz u polufinalu Vimbldona od Janika Sinera, a mu je tek treći put u karijeri da nije uspio da napravi brejk na jednom grend slemu. Iako važi za jednog od najboljih riternera svih vremena, nije uspio da oduzme servis Sineru tokom čitavog meča.

Đoković je imao samo jednu priliku za brejk i nije je iskoristio. To mu se desilo samo još dva puta u karijeri, protiv Lejtona Hjuita na US Openu 2006. godine, a potom protiv Janika Sinera u polufinalu Australijan Opena 2024. Dvije godine kasnije, Italijan uspjeva da ponovi taj podvig protiv najboljeg svih vremena.

Đoković nije mogao ništa

Srpski as nije mogao ništa protiv ubojitog servisa Janika Sinera, a šta mu je najviše pravilo problem objasnio je na konferenciji na medije.

"Ne možeš da napadneš njegov prvi servis. Možeš da ga 'pročitaš', da ga vratiš, blokiraš, da vratiš lopticu u igru. Nepredvidiv je, ima dosta varijacija, dosta balansa. Koristi svoju visinu veoma dobro, drugi servis mu je dubok sa dosta rotacija, ima ubrzanje, ne pravi mnogo duplih servis grešaka, solidan je, ima agresivan udarac poslije servisa. Ako vratite kratku lopticu, onda ste na krivoj nozi. Teško je igrati sa njim, posebno kada dobro servira."

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Tagovi

Novak Đoković Tenis

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