Zašto Novak Đoković ne smije još u penziju: Udario ga "brzi voz" na Vimbldonu, ali nije ni blizu kraja

Novak Đoković je izgubio od Janika Sinera, ali je pokazao da i dalje može da igra sa najboljima i to je upravo jedan od glavnih razloga zašto i dalje igra tenis.

Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Novak Đoković je u isto vrijeme bio i blizu i daleko od finala Vimbldona. Stao je na pretposljednjem koraku do 25. grend slem pehara. Na tom putu ga je zaustavio Janik Siner koji će u nedjelju igrati protiv Saše Zvereva za titulu (6:4, 6:4, 6:4).

Lijako je biti general poslije bitke, pričati šta je moglo drugačije, da je uradio ovo ili ono. Ali, surova realnost je da u ovom meču Đoković nije mogao mnogo toga da promijeni. Kada protivnik izgubi ukupno šest poena na prvi servis tokom cijelog meča (45/51) onda teško da možete nešto da promijenite. Pa čak i kada ste najbolji riterner svih vremena.

Priznao je i sam Novak da ima gorak ukus u ustima, da je naučen tako da uvijek ide po titule. Da nije tako ne bi imao 24 grend slem pehara u svojim vitrinama. U isto vrijeme je jasno da mora prvo sam sa sobom da vidi šta za njega predstavlja uspjeh i šta su mu ciljevi. Zato smo izdvojili tri stvari poslije ovog meča koje bi možda i najbolje opisale sve što smo vidjeli.

Kad kasniš - nemoguće je da pobijediš Sinera

Đoković je u Melburnu uspio da pobijedi Sinera i da prođe u finale Australijan opena gdje je nažalost izgubio od Alkaraza. Nekoliko mjeseci kasnije viđena je potpuno drugačija priča na Centralnom terenu Vimbldona. U čemu je bila razlika? Jednostavno - Novak je previše kasnio. Na svaki udarac je imao malo zakašnjenje. Kao kada gledate neki film ili seriju koja stalno "sjecka". E, isto to se dešavalo i Srbinu. Kada igrate protiv prvog na svijetu i protiv mašine kakva je Siner, zaista je (ne)moguća misija da na kraju slavite.

"Osjećao sam da kasnim za pola koraka na svakom udarcu. Bio je na višem nivou od mene, ništa mu nisam mogao. Razbio me je", kratko i jasno je Đoković opisao dešavanja sa meča.

Novače, zaboravi na penziju

Priznao je Novak Đoković da ne zna da li će dogodine da igra na Vimbldonu i da ne može u ovom trenutku da kaže nešto više o tome. Po onome što prikazuje ove sezone, trebalo bi da zaboravi na penziju. Po svemu viđenom, nivou igre, formi, stanju uma i tijela - nije još vrijeme za to.

Činjenica je da ima 39 godina i da je će morati dobro da se pomuči da bi osvojio još neki grend slem trofej. Ali, to ne znači da treba da "okači reket o klin". Izdržati 315 minuta na terenu u četvrtfinalu Vimbldona protiv Feliksa Ože-Alijasima, izdržati maraton na Rolan Garosu protiv Žoaa Fonseke, pobijediti Sinera u Melburnu, igrati tri seta u egalu sa njim na Vimbldonu, sve to su stvari na koje ne treba zaboraviti i samo skrajnuti u priči o Novakovoj krštenici.

Nije zgoreg na ovom mjestu podsjetiti - Janik Siner protiv Zvereva igra za prvi grend slem pehar u sezoni, a prvi je na svijetu.

Vrijeme je za neke nove ciljeve

Najveću bitku Đoković vodi sam sa sobom. Navikao je i sebe i navijače i sve koji ga prate na to da ide na najviše ciljeve. Da kada igra na nekom grend slemu da ga "već vide" bar u finalu. Problem je što više to nije realnost. Da, rezultatski je igrao finale u Melburnu, polufinale u Londonu, prošle godine je bio u sva četiri polufinala, ali niko nije prevario krštenicu.

Sljedeće godine će proslaviti 40. rođendan i mora da riješi sam sa sobom određene stvari. Jedna od tih je i šta su mu ciljevi? Pošto je jasno da pripada samom vrhu svjetskog tenisa, ali to nije ono što ga trenutno zadovoljava.

"Imam tu unutrašnju borbu, to je nešto što traje kroz cijelu moju karijeru. Šta su ciljevi, očekivanja? Teško je naći balans, trebalo bi da budem malo ponizniji u tom smislu. Kada sam zdrav mogu da igram kao da sam u top50 na svijetu i da budem na najvišem nivou", poručio je Đoković.

Novak Đoković konferencija posle poraza od Sinera Izvor: Youtube/Wimbledon

Novak je svojim igrama i rezultatima zaslužio poštovanje i pravo da sam bira kada će da ode i pod kojim uslovima. Da li je finale Autralijan opena i polufinale Vimbldona loš rezultat? Apsolutno ne. Zato hajde da uživamo u ovome što imamo i što gledamo. Da li će da traje još tri mjeseca, godinu dana, dvije-tri godine ili će možda samo jednog jutra da ustane i da "svira kraj", to niko ne zna. Igraće dokle god uživa u tome, a na nama je da pustimo najvećeg svih vremena da odluči do kada će to biti...

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Pogledajte 00:19 Novakov tim čestitao Sinerovom timu Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)