Danac sudi meč Borac - Petrokub: Prošle godine se našao u centru skandala, skrivao pogled od novinara na aerodromu!

Sudija Jakob Sundberg delegiran je za meč Borac - Petrokub, koji se igra u četvrtak na Gradskom stadionu (20.30).

Izvor: Kent Rasmussen / Gonzales Photo / Profimedia

Fudbaleri Borca će nakon poraza u dvomeču sa Levskim i ispadanjem iz kvalifikacija za Ligu šampiona evropski put nastaviti u kvalifikacionim rundama za Konferencijsku ligu. Crveno-plavi će 23. i 30. jula odmjeriti snage sa moldavskim Petrokubom, a Evropska fudbalska federacija odredila je glavnog arbitra za prvi meč koji će predstojećeg četvrtka biti odigran na Gradskom stadionu. Biće to Danac Jakob Sundberg (1989.), kojem je dosadašnju sudijsku karijeru obilježila kardinalna greška iz februara 2025. godine...

Naime, Danac sa prebivalištem u Kopengahenu našao se u centru skandala na meču turske Superlige između Adane Demirspor i Galatasaraja. Sundberg se na toj utakmici nalazio u VAR sobi, a skandal je nastao kada je u 11. minutu dosuđen jedanaesterac za Galatasaraj nakon što je procijenjeno da je Dris Mertens sapleten.

Penal je u pogodak pretvorio Alvaro Morata, ali su usporeni snimci kasnije utvrdili da je Belgijanac u gostujućem taboru preuveličao kontakt. Odluka da se dosudi jedanaesterac izazvala je oštre reakcije igrača i zvaničnika Adane Demirspor, pogotovo nakon što je Sundberg kao VAR sudija "aminovao" penal, ne pozvavši glavnog arbitra Oguzana Čakira da pogleda snimak.

Uslijedilo je nakon toga još nekoliko odluka sa kojima se igrači Adane Demirspor nisu slagali, pa su u 32. minutu napustili teren, shodno odluci koji je donio predsjednik kluba Bedirhan Durak.

Ubrzo nakon meča, Durak je odlučio da podnese ostavku nakon što je bio izložen uznemiravanju na društvenim mrežama.

"Podnosim ostavku na mjesto predsjednika, koje mi je povjereno, zarad dobrobiti mog kluba, moje porodice, mojih voljenih i mog zdravlja, a za bolje sutra", naveo je Durak u saopštenju.

Ova kontroverza navela je turske reportere da dan nakon utakmice bukvalno jure Jakoba Sundberga po aerodromu kako bi dobili reakciju danskog VAR sudije.

Jacob Sundberg på vej i lufthavnen tidligere i dagpic.twitter.com/5gjzR4rQ8n — Mehmet Piro (@PiroMemo96)February 10, 2025

"Da li ste zvali glavnog sudiju?", "Šta mislite o penalu?", "Da li ste učinili išta da se on poništi?", bila su samo neka od od pitanja koja se čuju od reportera koji su snimali incident.

Danski sudija je, međutim, ostao potpuno nijem i naizmenično je gledao u zemlju i novinara sa usiljenim osmehom.

"Možete li reći da ili ne? Kada ništa ne govorite, da li to znači da?", nastavila su se pitanja prije nego što je Danac ušao u aerodromsku zgradu a kamera se ugasila.

Sundberg je, inače, na FIFA listi sudija od 2022. godine, a u danskom elitnom rangu debitovao je 28. jula 2019. godine. Od tada, pa sve do danas, u ovom takmičenju je dijelio pravdu ukupno 103 puta.

U kvalifikacijama za Konferencijsku ligu na terenu se našao sedam puta, a posljednji put se to dogodilo prije samo dva dana. Tada je bio delegiran za meč Ilves (Finska) – Diferdanž 03 (Luksemburg). Tsčno 30 mečeva je odradio i Kupu Danske, a najveća čast ukazana mu je u sezoni 2022-2023, kada je bio glavni arbitar finala između Olborga i Kopenhagena.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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