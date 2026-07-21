Vinko Marinović odabrao 25 igrača Borca za moldavski Petrokub

Fudbaleri Borca nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona od Levskog, evropski put će nastaviti u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu u kojem se sastaju sa moldavskim Petrokubom.

Izvor: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Crveno-plavi će u četvrtak igrati prvi meč u kvalifikacijama Konferencijske lige protiv moldavskog Petrokuba na Gradskom stadionu u Banjaluci (20.30, prenos RTRS).

Trener Vinko Marinović je odabrao 25 igrača za predstojeći susret, a to su:

Golmani: Damjan Šiškovski, Nikola Ćetković i Mladen Jurkas;

Odbrana: Abel Paskval, Siniša Saničanin, Sebastijan Erera, Viktor Rogan, Erik Riđan, Jurih Karolina, Nemanja Jakšić i Šerif Diuf;

Vezni red: Amer Hiroš, Srđan Grahovac, Miloš Jojić, Stojan Vranješ, Ognjen Radošević, Ante Roguljić, Stefan Savić i Sandi Ogrinec;

Napad: Luka Juričić, David Vuković, Damir Hrelja, Omar Sijarić, Amar Milak i Dani Romera.

Utakmicu u Banjaluci sudiće arbitri iz Danske - glavni će biti Jakob Sundberg sa pomoćnicima Viktorom Skajtom i Jesperom Dalom, dok će četvrti sudija biti Sven Da Funder-Kristensen.

U slučaju prolaska u narednu rundu takmičenja, Borac će odmjeriti snage sa boljim iz duela između bjeloruskog ML Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića.

(MONDO)