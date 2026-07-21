Obrt oko transfera Dušana Tadića: Ništa od Holandije, ide kod nekadašnjeg trenera Crvene zvezde

Iskusni vezista Dušan Tadić još uvijek nije spreman da okači kopačke o klin.

Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako je najavljen veliki povratak Dušana Tadića u Holandiju, to se neće desiti! Pregovori sa NEC Najmehenom su propali, pa će iskusni vezista nastaviti karijeru u UAE gdje je donedavno nosio dres Al Vahde.

Nekadašnji kapiten Srbije dogovorio je jednogodišnju saradnju sa Al Nasrom iz Dubaija. Na klupi će ga sačekati bivši trener Crvene zvezde Miloš Milojević koji je prije dva mjeseca stigao u novu sredinu.

Tadić je u Al Vahdi imao još godinu dana ugovora, ali je odlučio da je vrijeme za novi izazov. Minule sezone je odigrao 42 utakmice u svim takmičenjima i postigao pet golova uz čak 20 asistencija.

Spekulisalo se da će se priključiti stručnom štabu Ajaksa gdje je legenda, međutim, Tadić još nije sve rekao na travnatom terenu. Uslijedili su pregovori sa NEC Najmehenom, ali i to se bezuspješno završilo.

Takođe, već mjesecima se spekuliše o interesovanju Vojvodine da vrati nekadašnjeg đaka u svoje redove, ali za sada je to daleko od realnosti. Raspitivali su se i Fenerbahče i Šalke, ali samo Tadić zna šta mu je motivacija u ovim godinama...

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Pogledajte 07:37 Dušan Tadić izjava Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)