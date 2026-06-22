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Dušan Tadić na raskrsnici: Još malo fudbalske ili početak trenerske karijere?

Dušan Tadić na raskrsnici: Još malo fudbalske ili početak trenerske karijere?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Nekadašnji kapiten Srbije Dušan Tadić dobio je dvije ponude za nastavak igračke karijere, ali i jednu ponudu da počne trenersku karijeru u turskom velikanu.

Dušan Tadić dobio ponudu da uđe u stručni štab Fenerbahčea Izvor: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Novi trener Fenerbahčea, Ismail Kartal, kontaktirao je nekadašnjeg kapitena turskog kluba i reprezentacije Srbije Dušana Tadića s namjerom da mu ponudi posao u stručnom štabu istanbulskog kluba.

Nakon što je predsjednik Fenera Aziz Jıldırım imenovao Ismaila Kartala za novog trenera s kojim je potpisan jednogodišnji ugovor, strateg istanbulskog kluba pozvao je Dušana Tadića, aktuelnog fudbalera Al- Vahda iz UAE.

I ponudio mu posao pomoćnog trenera, prenijeli su turski mediji uz konstataciju da je Holanđanin Dirk Kujt već u stručnom štabu Fenerbahčea.

Kako su prenijeli turski mediji, Kartal je postavio direktno pitanje Dušanu Tadiću: "Da li biste razmislili da se pridružite stručnom štabu?"

Takođe, navedeno je i da su Kartal i tadić razgovorali o njegovim daljim planovima po pitanju igračke karijere, a navodno ima dvije ponude - od povratka u novosadsku Vojvodinu, do odlaska u Šalke kod nekadašnjeg saigrača Edina Džeke, kapitena Bosne i Hercegovine.

Iskusni srpski fudbaler će narednih dana donijeti konačnu odluku s obzirom da ima važeći ugovor sa klubom iz Emirata do 30. juna.

(MONDO)

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Tagovi

Dušan Tadić FK Fenerbahče

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