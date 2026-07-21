Crvena zvezda dovela igrača koji je dao gol Hrvatskoj na Mundijalu

Derik Lukasen je potpisao za Crvenu zvezdu pre ponoći kako bi bio licenciran za revanš protiv Larna u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Izvor: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia

Crvena zvezda dovela je novo pojačanje - potpisao je Derik Lukasen. I to je sve moralo da bude riješeno ranije, pa se borila sa vremenom i riješila potpis prije ponoći. Zašto? Zbog Lige šampiona.

"Lukasen je prije ponoći potpisao trogodišnji ugovor sa crveno-bijelima, pa će moći da zaigra već u revanš meču sa Larnom u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona", piše u tekstu "Mozzartsporta" i dodaje da je generalni direktor Zvezdan Terzić putovao u Budimpeštu na završne pregovore sa menadžerom Đulijanom Bertolučijem.

Dolazi tim Dejana Stankovića kao slobodan igrač pošto mu je istekao ugovor sa Pafosom. Inače, prošle godine je Lukasen upravo sa Pafosom izbacio crveno-bijele u plej-ofu za Ligu šampiona, a sada je došao da im pomogne.

Ko je Lukasen, strijelac gola protiv Hrvatske?

Hrvatska Gana highlights Izvor: YouTube/Arena sport

Lukasen je na Mundijalu propustio meč sa Panamom i Engleskom na početku grupne faze, ali se ustalio u startnu postavu za meč protiv Hrvatske u posljednjem kolu u grupi. Dao je i gol Hrvatskoj u porazu Gane (2:1). Igrao je svih 90 minuta i u porazu od Kolumbije u nokaut fazi (1:0).

On je rođen u Amsterdamu 3. jula 1995. godine i u AZ Alkmaru je počeo karijeru. Prešao je odatle u PSV mada ga je klub iz Ajndhovena slao na pozajmice godinama (Herta, Anderleht, Kašimpaša i Karagumruk) i onda je otišao u Makabi i poslije dvije sezone je otišao na Kipar. U Pafosu igra od 2024. godine.

Kada je reprezentacija u pitanju, prošao je sve mlađe kategorije u reprezentaciji Holandije (do 18, 19, 20 i 21. godine), ali je odlučio da ipak na seniorskom nivou nastupa za Ganu jer nije dobio poziv iz Holandije. Upravo su mu mečevi na ovogodišnjem Mundijalu bili prvi u novom nacionalnom timu. Interesantno je i da je njegov polubrat napadač Sanderlenda Brajan Brobi.

(Mozzartsport/MONDO)

BONUS VIDEO: