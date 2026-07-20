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Jedna dobra i jedna loša vijest za Zvezdu: Ovo je spisak za prvi meč u Evropi

Jedna dobra i jedna loša vijest za Zvezdu: Ovo je spisak za prvi meč u Evropi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda otputovala u Sjevernu Irsku na duel protiv Larna, ali bez Radeta Krunića zbog povrede. Osman Bukari na spisku igrača.

Ko je na spisku Zvezde za Larne Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su danas popodne u Sjevernu Irsku gde je čeka duel protiv tamošnjeg šampiona Larna (utorak, 21 čas), a Stanković je na put poveo 24 fudbalera.

Dobra vijest je da je na spisku najnovije pojačanje Osman Bukari, međutim loša je da nema Radeta Krunića, jednog od najvažnijih igrača Crvene zvezde u posljednje dvije sezone. On se povrijedio na susretu protiv Mačve u petak, a Zvezda nije željela da rizikuje da se njegova povreda pogorša.

Na spisku Crvene zvezde za Larne su sljedeći igrači:

  • Golmani: Mateus, Savo Radanović, Ivan Guteša
  • Odbrana: Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Stefan Gudelj, Frenklin Tebo Učena, Strahinja Eraković, Miloš Veljković, Nair Tiknizjan, Matej Strika.
  • Vezni red: Abu Fani, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Čam, Loizos Loizu, Osman Bukari, Kristijan Balov, Mirko Ivanić, Aleksandar Katai.
  • Napad: Džej Enem, Bruno Duarte, Marko Arnautović.

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FK Crvena zvezda Liga šampiona

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