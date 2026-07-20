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Crvena zvezda zna svoj put u Ligi Evrope: Ukoliko se desi kiks, crveno-bijeli idu u Gruziju ili Slovačku

Crvena zvezda zna svoj put u Ligi Evrope: Ukoliko se desi kiks, crveno-bijeli idu u Gruziju ili Slovačku

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je dobila rivale i u potencijalnim kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Protiv koga igra Crvena zvezda u Ligi Evrope ako ispadne iz Lige šampiona Izvor: UEFA/Screenshot

Crvena zvezda je dobila potencijalnog rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Ukoliko srpski šampion ispadne od Larna iz Sjeverne Irske u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv gruzijskog šampiona Iberije 1999 iz Tblilisija ili Slovana iz Bratislave.

Evo svih parova kvalifikacija za Ligu Evrope iz Lige šampiona.

  • Larn/Crvena zvezda  - Iberija/Slovan
  • Mjalbi/Linkoln - Omonija/Kairat
  • Sabah/KuPS - Levski/Univerzitatea
  • Ararat/Šamrok - Egnantija/Celje
  • Orhus/Leh - KI Klaksvik/Žalgiris
  • Tun/Dinamo Zagreb - Vikingur/HapoelBerševa

U glavnom putu u Ligi Evrope nalaze se timovi koji su počeli takmičenje u Ligi Evrope.

  • Tromso/Hradec - Bešiktaš/Mitjiland
  • Jagelonija - Rendžers
  • Dinamo Kijev/PAOK - Hamarbi/Anderleht
  • Hajduk Split/Pafos - Salcburg
  • Sent Galen/Benfika - Šturm/Harts
  • Šerif/Makabi Tel Aviv - Karabag/CSKA Sofija
  • Tvente/Ferencvaroš - Fenerbahče/Gornik

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Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Liga Evrope

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