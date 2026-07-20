Crvena zvezda zna svoj put u Ligi Evrope: Ukoliko se desi kiks, crveno-bijeli idu u Gruziju ili Slovačku

Crvena zvezda je dobila rivale i u potencijalnim kvalifikacijama za Ligu Evrope.
Crvena zvezda je dobila potencijalnog rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Ukoliko srpski šampion ispadne od Larna iz Sjeverne Irske u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv gruzijskog šampiona Iberije 1999 iz Tblilisija ili Slovana iz Bratislave.
Evo svih parova kvalifikacija za Ligu Evrope iz Lige šampiona.
- Larn/Crvena zvezda - Iberija/Slovan
- Mjalbi/Linkoln - Omonija/Kairat
- Sabah/KuPS - Levski/Univerzitatea
- Ararat/Šamrok - Egnantija/Celje
- Orhus/Leh - KI Klaksvik/Žalgiris
- Tun/Dinamo Zagreb - Vikingur/HapoelBerševa
U glavnom putu u Ligi Evrope nalaze se timovi koji su počeli takmičenje u Ligi Evrope.
- Tromso/Hradec - Bešiktaš/Mitjiland
- Jagelonija - Rendžers
- Dinamo Kijev/PAOK - Hamarbi/Anderleht
- Hajduk Split/Pafos - Salcburg
- Sent Galen/Benfika - Šturm/Harts
- Šerif/Makabi Tel Aviv - Karabag/CSKA Sofija
- Tvente/Ferencvaroš - Fenerbahče/Gornik
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