Crvena zvezda zna svoj put u Ligi Evrope: Ukoliko se desi kiks, crveno-bijeli idu u Gruziju ili Slovačku

Crvena zvezda je dobila rivale i u potencijalnim kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Izvor: UEFA/Screenshot

Crvena zvezda je dobila potencijalnog rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Ukoliko srpski šampion ispadne od Larna iz Sjeverne Irske u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv gruzijskog šampiona Iberije 1999 iz Tblilisija ili Slovana iz Bratislave.

Evo svih parova kvalifikacija za Ligu Evrope iz Lige šampiona.

Larn/Crvena zvezda - Iberija/Slovan

Mjalbi/Linkoln - Omonija/Kairat

Sabah/KuPS - Levski/Univerzitatea

Ararat/Šamrok - Egnantija/Celje

Orhus/Leh - KI Klaksvik/Žalgiris

Tun/Dinamo Zagreb - Vikingur/HapoelBerševa

U glavnom putu u Ligi Evrope nalaze se timovi koji su počeli takmičenje u Ligi Evrope.

Tromso/Hradec - Bešiktaš/Mitjiland

Jagelonija - Rendžers

Dinamo Kijev/PAOK - Hamarbi/Anderleht

Hajduk Split/Pafos - Salcburg

Sent Galen/Benfika - Šturm/Harts

Šerif/Makabi Tel Aviv - Karabag/CSKA Sofija

Tvente/Ferencvaroš - Fenerbahče/Gornik

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