Crvena zvezda protiv Islanđana ili Izraelaca ako eliminiše prvaka Sjeverne Irske!

Crveno-bijeli su dobili rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
Crvena zvezda će, ako eliminiše Larn (Sjeverna Irska), u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona odmjeriti snage sa Vikingom (Island) ili Hapoelom Ber Ševa (Izrael).
Mečevi ove faze takmičenja igraju se 4. i 5. odnosno 11. i 12. avgusta, a Beograđani bi bili gosti u prvom odmjeravanju snaga.
STAZA ŠAMPIONA - parovi
Tun/Dinamo Zagreb - Ki Klaksvik/Žalgiris
Mjalbi/Linkoln Red Imps - Iberija/Slovan
Levski/Univerzitatea Krajova - Omonija/Kairat
Orhus/Leh - Sabah/KuPS
Ararat/Šamrok - Egnatija/Celje
Vikingur/Hapoel Ber Ševa - Crvena zvezda/Larn
LIGAŠKA STAZA - parovi
Olimpijakos - NEC
Union San Žiloa - Bode Glimt
Fenerbahče/Gornik - Šturm/Harts
Sparta Prag - Olimpik Lion
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