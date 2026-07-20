Crvena zvezda protiv Islanđana ili Izraelaca ako eliminiše prvaka Sjeverne Irske!

Crveno-bijeli su dobili rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izvor: Eurasia Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda će, ako eliminiše Larn (Sjeverna Irska), u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona odmjeriti snage sa Vikingom (Island) ili Hapoelom Ber Ševa (Izrael).

Mečevi ove faze takmičenja igraju se 4. i 5. odnosno 11. i 12. avgusta, a Beograđani bi bili gosti u prvom odmjeravanju snaga.

STAZA ŠAMPIONA - parovi

Tun/Dinamo Zagreb - Ki Klaksvik/Žalgiris

Mjalbi/Linkoln Red Imps - Iberija/Slovan

Levski/Univerzitatea Krajova - Omonija/Kairat

Orhus/Leh - Sabah/KuPS

Ararat/Šamrok - Egnatija/Celje

Vikingur/Hapoel Ber Ševa - Crvena zvezda/Larn

LIGAŠKA STAZA - parovi

Olimpijakos - NEC

Union San Žiloa - Bode Glimt

Fenerbahče/Gornik - Šturm/Harts

Sparta Prag - Olimpik Lion

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