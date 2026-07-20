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Crvena zvezda protiv Islanđana ili Izraelaca ako eliminiše prvaka Sjeverne Irske!

Crvena zvezda protiv Islanđana ili Izraelaca ako eliminiše prvaka Sjeverne Irske!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crveno-bijeli su dobili rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Protivnik Crvene zvezde u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona Izvor: Eurasia Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda će, ako eliminiše Larn (Sjeverna Irska), u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona odmjeriti snage sa Vikingom (Island) ili Hapoelom Ber Ševa (Izrael).

Mečevi ove faze takmičenja igraju se 4. i 5. odnosno 11. i 12. avgusta, a Beograđani bi bili gosti u prvom odmjeravanju snaga.

STAZA ŠAMPIONA - parovi

Tun/Dinamo Zagreb - Ki Klaksvik/Žalgiris
Mjalbi/Linkoln Red Imps - Iberija/Slovan
Levski/Univerzitatea Krajova - Omonija/Kairat
Orhus/Leh - Sabah/KuPS
Ararat/Šamrok - Egnatija/Celje
Vikingur/Hapoel Ber Ševa - Crvena zvezda/Larn

LIGAŠKA STAZA - parovi

Olimpijakos - NEC
Union San Žiloa - Bode Glimt
Fenerbahče/Gornik - Šturm/Harts
Sparta Prag - Olimpik Lion

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Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Liga šampiona

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