Dejan Stanković dočekao na Marakani krilo za LŠ: Počeli ljubav ispočetka, tamo gdje su stali 2022.

Dejan Stanković srdačno je dočekao Osmana Bukarija nazad u Crvenu zvezdu

Izvor: YouTube/ Zvezda Kids

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković dočekao je na pomoćnom terenu Osmana Bukarija (27), novo-staro krilo šampiona Srbije. Ofanzivac iz Gane došao je na pozajmicu iz poljskog kluba Viđev Lođ i pridružio se ekipi na početku pripreme za gostovanje Larnu u Sjevernoj Irskoj (utorak, 21 čas).

Pred početak kvalifikacija za Ligu šampiona Stanković je srdačno pozdravio napadača koga su navijači prije svega zapamtili zbog gola za vođstvo protiv Mančester sitija u gostima u Ligi šampiona u jesen 2023. godine.

Pod Stankovićem odigrao 9 utakmica i bio raspucan

Osman Bukari došao je u Zvezdu na kraju prethodnog Stankovićevo mandata, u leto 2022. i na početku ostavio odličan utisak. Postigao je het-trik protiv Pjunika u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, ali onda je sa saigračima doživeo težak poraz u dvomeču plej-ofa protiv Makabi Haife, poslije kojeg je Stanković otišao.

Bukari je istovremeno i u Superligi uhvatio snažan zalet tog ljeta i postigao tri gola u uvodnih pet kola. I on i Stanković se nadaju da će im i ovo ljeto isto početi.

Između dva boravka u Zvezdi, Bukari je od 2024. do 2026. bio član američkog kluba Ostin, a u Poljsku se vratio prošle zime u transferu od 5,5 miliona evra. Za Viđev je odigrao osam utakmica i nije postigao gol, ni asistirao.