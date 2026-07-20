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Zvezda predstavila novi gostujući dres: "Ove boje simbolizuju hrabrost"

Zvezda predstavila novi gostujući dres: "Ove boje simbolizuju hrabrost"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda predstavila je novi gostujući dres za sezonu 2026/27, plave boje koja simbolizuje hrabrost i odlučnost.

Crvena zvezda predstavila gostujući dres Izvor: MN PRESS

FK Crvena zvezda predstavio je novi gostujući dres za sezonu 2026/27 koji će vjerovatno nostii već u utorak kada bude igrala meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Larna iz Sjeverne Irske.

Interesantno je da se Zvezda odlučila za plavu varijantu gostujućeg dresa, sa crvenim i belim detaljima, odnosno tankim linijama. "Plava boja, kao i do sada, simbolizuje odlučnost i borbenost, a crvene linije čuvaju tradiciju i identitet našeg kluba", navode iz kluba.

Pogledajte i sami kako izgleda nova varijanta dresa Crvene zvezde:

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Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda dresovi

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