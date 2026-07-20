Zvezda predstavila novi gostujući dres: "Ove boje simbolizuju hrabrost"

Crvena zvezda predstavila je novi gostujući dres za sezonu 2026/27, plave boje koja simbolizuje hrabrost i odlučnost.

Izvor: MN PRESS

FK Crvena zvezda predstavio je novi gostujući dres za sezonu 2026/27 koji će vjerovatno nostii već u utorak kada bude igrala meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Larna iz Sjeverne Irske.

Interesantno je da se Zvezda odlučila za plavu varijantu gostujućeg dresa, sa crvenim i belim detaljima, odnosno tankim linijama. "Plava boja, kao i do sada, simbolizuje odlučnost i borbenost, a crvene linije čuvaju tradiciju i identitet našeg kluba", navode iz kluba.

Pogledajte i sami kako izgleda nova varijanta dresa Crvene zvezde:

Fudbalski klub Crvena zvezda sa ponosom predstavlja novi gostujući dres za sezonu 2026/27.

Plava boja, kao i do sada, simbolizuje odlučnost i borbenost, a crvene linije čivaju tradiciju i identitet našeg kluba.

Dres možete nabaviti u Red Star šopu ili poručiti onlajn.



⚪️…pic.twitter.com/nj31f6dpUj — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)July 20, 2026

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