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Dejan Stanković precrtao pet igrača Crvene zvezde: Ko nije licenciran za Evropu?

Dejan Stanković precrtao pet igrača Crvene zvezde: Ko nije licenciran za Evropu?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Trener Crvene zvezde Dejan Stanković donio odluku da se petorica fudbalera Zvezde ne nađu među kandidatima za mečeve na evropskoj sceni.

Ko neće igrati za Crvenu zvezdu u Evropi Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda svoju evropsku avanturu počinje samo tri dana nakon što je u prvom kolu Superlige savladala Mačvu iz Šapca (5:0) pred svojim navijačima. Drugi meč u sezoni igraće se daleko od Beograda - domaćin će biti Larn, najbolji tim Sjeverne Irske, u okviru drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Pred taj dvomeč Zvezda je morala da licencira igrače na koje računa, a Dejan Stanković da "siječe" igrački kadar.

Trener Crvene zvezde odlučio je da se na spisku licenciranih igrača ne nađe nekoliko prvotimaca, što bi moglo dosta toga da otkrije o njihovom statusu. Čini se da će aktuelni šampion Srbije u narednom periodu raditi na tome da im pronađe novi klub, a ne da ih uklopi u Stankovićev sistem igre i način rada na treninzima. Na spisku licenciranih igrača, objavljenom na sajtu UEFA, nalaze se:

  • Golmani: Mateuš, Guteša
  • Odbrana: Seol, Stanković, Veljković, Eraković, Tebo Učena, Tiknizjan
  • Vezni red: Krunić, Elšnik, Abu Fani, Hendel, Ivanić, Bukari, Balov, Loizu, Čam Saračević
  • Napadači: Katai, Arnautović, Duarte, Enem

Na ovom spisku nema fudbalera koji su ponikli u Crvenoj zvezdi, jer se oni nalaze na posebnom spisku. Dejan Stanković će bez ikakvih problema moći da računa na Savu Radanovića, Mateja Striku, Stefana Gudelja, Vasilija Kostova ili Luku Zarića, talentovane fudbalere koji su deo prvog tima.

Od fudbalera koje Crvena zvezda ima pod ugovorom, za Evropu nisu licencirani Omri Glazer koji završava transfer u Izrael, Rodrigao na kojeg se očigledno ne računa ozbiljno, Mahmudu Bađo i Daglas Ovusu koje čeka pozajmica u OFK Beograd i na kraju Šavi Babika koji se vratio sa pozajmice iz Turske.

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Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Liga šampiona Dejan Stanković

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