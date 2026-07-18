Crvena zvezda krenula po reprezentativca: Dao gol na Mundijalu 2026, pa igrao protiv Mesija

Krilni napadač Helio Varela igrao za Zelenortska Ostrva na Svjetskom prvenstvu, a sada je meta Crvene zvezde.

Izvor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA

Crvena zvezda je bila veoma aktivna u prvim danima prelaznog roka i činilo se da je tim Dejana Stankovića za novu sezonu formiran i pre nego što su pripreme počele. Ipak, sada je utisak da crveno-bijeli nisu odustali od pretraživanja tržišta - prvo je na mjesto desnog krila stigao Osman Bukari koji se vratio na pozajmicu iz poljskog Viđeva, a možda ni tu nije kraj.

Izraelski mediji prenose da je Crvena zvezda jedan od četiri kluba koji su zainteresovani za reprezentativca Zelenortskih Ostrva i strijelca gola na Svjetskom prvenstvu 2026. godine! Helio Varela, momak koji igra za Makabi iz Tel Aviva, navodno se nalazi na meti Crvene zvezde, turskog Samsuna, azerbejdžanskog Karabaga i mađarskog Ferencvaroša.

Krilni napadač Helio Varela može da igra na oble bočne pozicije, ali se bolje snalazi kao lijevo krilo, gde je Crvena zvezda ovog ljeta već dovela talentovanog bugarskog igrača Kristijana Balova. Na drugi bok stigli su kiparski fudbaler Loizos Loizu i već pomenuti Bukari, a treba imati u vidu da se i Šavi Babika vratio sa pozajmice. Izraelski mediji tvrde da je Zvezda bez obzira na sve to zainteresovana za angažovanje još jednog krilnog napadača.

Varela je u ljeto 2024. godine iz Portimonensea prešao u Gent za 3.120.000 evra, a tokom jedine sezone u belgijskom fudbalu na 18 mečeva imao je dva gola i asistenciju. Godinu dana kasnije Makabi iz Tel Aviva kupio ga je za 1.700.000 evra, a u izraelskom fudbalu je zabilježio 42 nastupa, šest golova i tri asistencije.

Ugovor sa Makabijem obavezuje momka rođenog u Portugalu da ostane u Izraelu do 2028. godine, pa je jasno da bi Crvena zvezda morala da plati obeštećenje za njegove usluge. Za sada nije poznato koliko je Crvena zvezda spremna da plati krilnog fudbalera koji bi dodatno zaoštrio konkurenciju po bokovima.

Helis Varela je rođen u portugalskom gradu Almada i čitava karijera vezana mu je za Portugal. Nosio je dres nekoliko manjih klubova u mlađim kategorijama, a zatim fudbalski stasavao u Vitoriji iz Setubala i ekipi Kova Pijedad. Profesionalnu karijeru počeo je u timu Amora, zatim igrao još i za Sintrense i Portimonense, prije nego što je napustio rodnu zemlju. Prvi inostrani klub bio mu je Gent, a zatim je pojačao Makabi iz Tel Aviva.

Iako je rođen u Portugalu, Varela nikada nije bio blizu dresa te selekcije. Pošto vuče porijeklo sa Zelenortskih Ostrva, 2023. godine postao je reprezentativac te zemlje i do sada je zabilježio 23 nastupa uz jedan gol u seniorskoj selekciji, protiv Urugvaja prije nekoliko dana. Tokom Mundijala 2026. godine Helio Varela je odigrao tri meča - kao rezervista je nastupio protiv Urugvaja, Saudijske Arabije i Argentine. Nedavno je nastupio i protiv Srbije, kada je u pobjedi Zelenortskih Ostrva (3:0) učestvovao asistencijom.

Helio Varela nije jedini fudbaler koji je učestvovao na Svjetskom prvenstvu, a koji se dovodi u vezu sa Crvenom zvezdom. Još prije nekoliko nedjelja pojavila se informacija o interesovanju crveno-bijelih za napadača Ferencvaroša i reprezentacije Haitija Lenija Džozefa, kojeg je Zvezda mogla na djelu da vidi u dvomeču protiv Vojvodine. Tada je interesovanje pojačano, pa bi još jedan fudbaler sa Mundijala mogao da završi na Marakani.

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