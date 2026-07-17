"Kad sam čuo za Stankovića, to je bilo to": Osman Bukari se vratio u Zvezdu da oživi najbolje trenutke karijere

Osman Bukari spreman je za novi pohod na Ligu šampiona sa Crvenom zvezdom.

Izvor: MN Press/Youtube/Zvezda TV

Krilni napadač Osman Bukari vratio se u Crvenu zvezdu poslije dvije godine i raduje se ponovnoj saradnji sa trenerom Dejanom Stankovićem. On stiže iz Viđev Lođa na jednogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa, a glavni razlog povratka na Marakanu su navijači i želja da još jednom proživi najbolje trenutke karijere.

U razgovoru za Zvezda TV istakao je da je znao da će se jednog dana vratiti u crveno-bijeli tabor. Brzonogi ofanzivac je jedan od stranaca koji je lako pokupio simpatije Delija, ali malo ko je očekivao da će se povratak desiti ovog ljeta.

"Da, vjerovao sam. Zbog svega što sam uradio ovdje, kada sam odlazio rekao sam sebi da ću se sigurno jednog dana vratiti. Bio sam uvjeren u to."

Koji je glavni razlog povratka u Crvenu zvezdu?

"Nedostajalo mi je da igram ovde. Dok sam bio u Zvezdi, zaista sam uživao u fudbalu, u podršci koju mi je klub pružao i u svemu što ide uz to. Zato sam odlučio da se vratim."

Izvor: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

U prvoj epizodi u Beogradu, vrlo lako se navijakao na Srbiju i cijeli ambijent koji okružuje Crvenu zvezdu.

"Sada čak imam i srpski pasoš, tako da ako kažem da je Srbija moja druga kuća, to zaista tako i mislim. Srbija je moj dom."

Gol u vječitom derbiju i saradnja sa Stankovićem

Najljepše sjećanje je svakako gol u vječitom derbiju protiv Partizana, što je jedan od najljepših pogodaka u istoriji okršaja najvećih beogradskih rivala.

"Mislim da je utakmica protiv Partizana ona koju svi u Srbiji sa nestrpljenjem očekuju. To je velika utakmica i kada na njoj postigneš gol ili zabilježiš asistenciju, osjećaš se odlično jer znaš koliko taj meč znači. Sjećam se gola koji sam postigao u svojoj prvoj utakmici protiv njih, na njihovom stadionu. Bio je to udarac sa oko 30 metara. Da, sjećam se svih tih golova."

Upitan je o saradnji sa Dejanom Stankovićem. Koliko je on uticao na odluku o povratku?

"Mnogo. Ono što znam o njemu jeste da zna da motiviše igrače i da ih gura naprijed. Šta god da radiš, on je uz tebe. Sjećam se da je, kada sam prvi put došao ovdje, mnogo razgovarao sa mnom i zaista me gurao da dostignem svoj maksimum. To je ono po čemu ga pamtim. Kada sam čuo da se vratio i kada je stigla ponuda, odmah sam pomislio da je to trener sa kojim želim da radim, jer je neko ko podržava igrače i pomaže im da dostignu najviši nivo."

Koji su to trenuci kojih se rado sjeća iz prvog mandata?

"Mislim da bih izdvojio četiri trenutka. Prvi je utakmica protiv Partizana, kada sam postigao gol. Zatim utakmica protiv Pjunika ovdje u Beogradu. Treća je meč protiv Mančester sitija u Ligi šampiona, kada sam postigao gol na Etihadu. I još jedna utakmica protiv Jang Bojsa u Ligi šampiona. To su moja četiri najljepša trenutka otkako sam došao u Crvenu zvezdu. Zaista sam uživao u njima."

Uporedio je MLS, poljsku Ekstraklasu i Superligu Srbije?

"MLS je liga visokog intenziteta. Tamo je drugačija kultura fudbala i drugačiji stil igre. U Srbiji se igra evropski fudbal. U Poljskoj je takođe visok intenzitet, ali nema toliko kombinatorike i igre sa loptom. Crvena zvezda, kao najveći klub u Srbiji, uvijek nastoji da igra fudbal, da kontroliše utakmicu i diktira tempo. MLS je potpuno drugačiji nivo i drugačiji tip takmičenja. Mislim da svi znaju kako izgleda fudbal u Americi. Za Poljsku mogu da kažem da je liga visokog intenziteta, ali sa manje prostora za nadigravanje."

Otkrio je lične ciljeve za narednu sezonu.

"Želim da nastavim tamo gdje sam stao. Da postižem još više golova, bilježim još više asistencija i budem važan dio ekipe. Želim da pomognem timu da ostvari sve svoje ciljeve – da igra Ligu šampiona, osvoji prvenstvo i Kup, kao što je klub navikao. Ovde sam da naporno radim, da uživam u fudbalu, da budemo prava porodica i da dam svoj doprinos ekipi. Ovdje sam da se borim i da pobjeđujem."

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