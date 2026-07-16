Crvena zvezda vratila miljenika navijača: Ovakav transfer na Marakani niko nije očekivao

Krilni napadač Osman Bukari novi je fudbaler Crvene zvezde, iako niko nije očekivao da će se to desiti u ovom prelaznom roku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda je obavila potpuno neočekivan posao na tržištu - na stadion Rajko Mitić vraća se Osman Bukari, povremeni reprezentativac Gane koji je najbolje partije u karijeri pružao baš u crveno-bijelom dresu. Brzonogi krilni fudbaler stiže iz Viđev Lođa na jednogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa, a već je i zadužio dres sa brojem 14.

Nadaju se u Crvenoj zvezdi da će navijače podsjetiti na period od prije nekoliko godina, kada je bio jedan od najboljih igrača u timu. Bukari je 2022. godine stigao u crveno-bijeli tabor iz Genta u transferu teškom tri miliona evra, a zatim je dvije godine kasnije prodat američkom Ostinu za čak 7.000.000 evra.

Osman Bukari je u dresu Crvene zvezde odigrao 78 zvaničnih mečeva, uz 25 postignutih golova i 20 upisanih asistencija. Navijači najviše pamte maestralan pogodak u "vječitom" derbiju protiv Partizana, ali i gol kojim su crveno-bijeli poveli protiv Mančester sitija na gostujućem terenu.

Prije dolaska u Zvezdu reprezentativac Gane igrao je za ekipu Akra Lajons u rodnoj zemlji, mladi tim belgijskog Anderlehta, slovački Trenčin, već pomenuti Gent i francuski Nant u kojem je bio na pozajmici tokom koje se nije nametnuo. Nakon odlaska iz Zvezde nastupao je za Ostin u MLS i Viđev u Poljskoj, gdje se uopšte nije snašao nakon transfera teškog 5,5 miliona evra. Na osam mečeva u poljskom fudbalu nije imao gol niti asistenciju.