Crvena zvezda je dobila staro-novo ime: Šavi Babika se vratio na treninge. Da li će Dejan Stanković pronaći rješenje za probleme na desnom krilu?

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Crvena zvezda jača je za jedno staro-novo ime na treninzima. Šavi Babika je ušao u trenažni proces na stadionu "Rajko Mitić" pošto se vratio sa neuspješne pozajmice u Turskoj, gdje je Karagumruk odlučio da ga ipak ne otkupi i vratio ga je poslije samo šest mjeseci.

Za sada djeluje da će Dejan Stanković sačekati neko vrijeme dok ne procijeni da li Babika može da pomogne Zvezdi, gdje trenutno na pripremama na desnom krilu nije bilo naročito briljantnih partija.

Vidi opis Dejan Stanković ima "novog" igrača u Crvenoj zvezdi: Da li je ljetošnji promašaj rješenje problema? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: FK Crvena zvezda Br. slika: 6 6 / 6 AD

Na toj poziciji Zvezda je ovog ljeta dovela Loizua i Balova, koji i dalje traže formu, a vidjećemo da li je možda Babika trenutno u boljoj formi od njih i da li će biti registrovan za Superligu Srbije i Ligu šampiona. Njegov prvi mandat nije bio uspješan i vrlo brzo su ga se na "Marakani" riješili, već u zimskom prelaznom roku.

Babika je inače plaćen 4 miliona evra i bio je starter u kvalifikacijama za Ligu šampiona prošle sezone, kada se povrijedio i onda praktično pauzirao cijelu jesen. Pokušao je da nađe formu u Karagumruku, ali je s ovim turskim klubom ispao iz lige.

Gabonac (26) je za Zvezdu odigrao samo šest utakmica, a u Turskoj je nastupio na 16 i zabilježio gol i dve asistencije.

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(MONDO)