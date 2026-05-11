Počeli pregovori Crvene zvezde i AEK-a: Marko Nikolić odvodi sa Marakane jedan od najskupljih promašaja?

Autor Goran Arbutina
Grčki tim zainteresovan je za dovođenje Šavija Babike koji više nije u planovima Dejana Stankovića.

Krilni igrač Crvene zvezde Šavi Babika nalazi se na meti grčkog AEK-a, prenosi "Africafoot". Gabonac je jedan od najvećih promašaja crveno-bijelih u posljednje vrijeme, a trenutno igra na pozajmici u Karagumruku gdje je otišao u januaru. Sada bi srpski šampion mogao da se oslobodi igrača koji nije opravdao očekivanja na Marakani, i to na obostrano zadovoljstvo.

AEK samo što je osvojio titulu u grčkom prvenstvu pod vođstvom Marka Nikolića i već je počeo sa planovima za narednu sezonu. Babika je u dresu turskog kluba zabilježio 15 nastupa i postigao gol i asistenciju, što je bilo dovoljno da privuče pažnju Atinjana.

Babika ima ugovor sa Crvenom zvezdom do 2028. godine, a kako navodi pomenuti izvor, pregovori su već u toku. Vrijednost Gabonca koji igra na poziciji desnog krila se procjenjuje na 1,5 miliona evra i očekuje se da sve uskoro bude utanačeno.

Gabonac je upisao 22 nastupa za reprezentaciju i dao tri gola, a igrao je u karijeri još za Aris Limasol i Tuluz, odakle ga je Crvena zvezda dovela u transferu vrijednom 4.000.000 evra.

