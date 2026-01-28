logo
Zvezda se najskupljeg pojačanja odrekla poslije šest mjeseci: Otišao u Tursku, plan da se ne vrati

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Ekspresan rastanak Crvene zvezde i Šavija Babike poslije samo šest mjeseci.

Šavi Babika na pozajmici u Karagumruku Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Crvena zvezda je pozajmila Šavija Babiku u Karagumruk, zvanično je potvrđeno. Najskuplje pojačanje Crvene zvezde od prošlog ljeta tako se poslije samo šest mjeseci preselilo u Tursku gdje će u narednih šest mjeseci pokušati da se izbori i za transfer, pošto se na "Marakani" nadaju da se neće ni vraćati.

Šavi Babika je ostavio slab utisak tokom jeseni u Zvezdi i zapravo je od Pafosa - kada je klub eliminisan iz Lige šampiona - bio van tima zbog povrede. Potom je i dobar dio priprema propustio zbog Afričkog kupa nacija, a transferima se već moglo naslutiti da Dejan Stanković ne računa na njega, odnosno da Babika može da traži novu sredinu jer je prednost na desnom krilu dobio Vladimir Lučić, pa Milson, Radonjić i novajlija Daglas Ovusu.


Vidjećemo da li će se Babika bolje snaći u Turskoj kod Aleksandra Stanojevića, odnosno da li će se Karagumruk odlučiti da kupi fudbalera koga je Zvezda ljetos platila čak četiri miliona evra Tuluzu.

Gabonac je inače odigrao ukupno šest mečeva za Zvezdu tokom prvog dijela sezona i za 317 minuta na terenu - nije upisao niti gol niti asistenciju. Prethodno je igrao još u rodnom Gabonu i Kipru, dok je godinu i po dana proveo u Ligi 1 u dresu Tuluza gdje je povremeno znao da zablista.

