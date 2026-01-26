Dogovoreno je, Stanoje dovodi Zvezdino krilo: Crveno-bijeli ga šalju u Tursku pod jednim uslovom

Crvena zvezda šalje Šavija Babiku u Karagumruk kod Aleksandra Stanojevića uz dogovoreno obeštećenje za njegov ostanak u Turskoj.

Izvor: MN PRESS

Krilni napadač Crvene zvezde Šavi Babika preći će u Karagumruk kod bivšeg trenera Partizana Aleksandra Stanojevića. Transfer će biti formulisan kao pozajmica, uz dogovor da trenutno posljednjeplasirani tim turskog prvenstva može da otkupi njegov ugovor za 4,5 miliona evra na kraju sezone.

Bivši fudbaler Tuluza, koga je Zvezda dovela prošlog ljeta, na pregovorima u Istanbulu dogovara detalje transfera u Tursku. Na "Marakanu" je stigao kao zvučno pojačanje, sa izraženim trkačkim sposobnostima, ali nije opravdao očekivanja i u tome je imao veliki zdravstveni problem - prelom potkloljenice.

Babika je došao prošlog ljeta na "Marakanu" sa očekivanjem da pomogne crveno-bijelima prije svega u Evropi, ali nije uspio u tome. Napušta "Marakanu" bez značajnijeg traga za sobom, sa samo šest nastupa i bez postignutog gola.

Napadač iz Gabona u Turskoj će kao dio tima trofejnog srpskog trenera pokušati da izbori opstanak.