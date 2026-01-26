logo
Stanković mijenja igrački kadar: Ovo su fudbaleri koje ne želi u svom timu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Fudbalski klub Crvena zvezda odlučio je da proda igrače koji nisu u planu Dejana Stankovića za nastavak sezone.

Igrači Crvene zvezde na koje ne računa Dejan Stanković Izvor: Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

Crvena zvezda odlučila je da povuče nekoliko poteza. Među prvim je i onaj koji najavljuje prodaju stranih igrača iz tima, a očekuje se da već ove zime uslijede promjene u Ljutice Bogdana. Čini se da novi trener Dejan Stanković ima jasne ciljeve, te nema vremena za čekanje.

Povratnik u redove Crvene zvezde Dejan Stanković okrenuo se saradnji sa domaćim igračima u timu Zvezde, te Vladimir Lučić i Vasilije Kostov dobijaju više prilika, tu je naravno i iskusni Aleksandar Katai. Zbog toga će igrači koji nisu zadovoljili i prethodnog trenera Vladana Milojevića krenuti put drugog kluba, jer mnogi od njih ne nalaze se u planovima i Dejana Stankovića.

Na redu su transferi slični onom u kojem je akter bio Puma Rodriges - koji je na Marakani proveo vrlo malo vremena i odigrao svega šest zvaničnih mečeva. Dakle, sličnim putem mogao bi i Šavi Babika kojeg će klub pokušati da proda po najvećoj mogućoj cijeni, saznaje Sportal. Cilj je da se povrati bar dio novca koji je uloženo kada je 4.000.000 evra plaćen za njegov dolazak iz Tuluza.

Uprava Crvene zvezde je, kako se navodi, vrlo blizu odluke da isto uradi i sa Tomašom Handelom. Sa druge strane, još nije jasno šta će biti sa Muhamedom Badžom, kojeg Stanković nije koristio u prvom meču protiv Malmea - umjesto njega u veznom redu igrali su Timi Elšnik i Rade Krunić.

Tagovi

FK Crvena zvezda transferi Šavi Babika

