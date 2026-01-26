Crvena zvezda završila najveći transfer u istoriji: Strahinja Eraković rekao "da" i odmah stiže

Crvena zvezda završila kapitalno pojačanje u vidu Strahinje Erakovića iz Zenita.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda je dogovorila najskuplje pojačanje u istoriji i u narednim danima Strahinja Eraković biće predstavljen na Marakani. To je rezultat pregovora Zvezde i Zenita prethodnih dana, a "da" je rekao i sam Eraković koji je od početka želio da se vrati u svoj voljeni klub.

Kako prenosi ruski "Šampionat", Eraković je pristao na transfer u Zvezdu i finalizovao je detalje ugovora, tako da sada ne postoje nikakve više prepreke da pojača ekipu Dejana Stankovića.

Zvezda će za njega izdvojiti ukupno šest miliona evra i učiniće ga najskupljim svojim pojačanjem do sada. Prvo će za njega platiti milion evra za pozajmicu, dok je u ugovoru i klauzula o obaveznom otkupu za pet miliona evra na ljeto. Dakle, ukupno šest miliona evra će biti plaćeno Zenitu za Erakovića.

Inače, Erakovića će Zvezda moći da računa od nokaut faze Lige Evrope, kao što je inače i slučaj sa Džejom Enemom i Daglasom Ovusuom koji su pristigli ove zime.

Stanković izrčito tražio Erakovića

Iako se u jednom trenutku činilo kao nemoguća misija, Crvena zvezda je uspjela da dovede Strahinju Erakovića jer je na njemu insistirao i trener Dejan Stanković. Zatekao ga je u prvom mandatu u Zvezdi, forsirao ga i kada nije išlo, pa je poslije na njemu zarađena lijepa svota novca kada je otišao u Zenit (oko sedam miliona evra).

Tako ga je posebno hvalio nakon pobjede nad Glazgovom iz Rendžersa (2:1), kada nije nadoknađeno 0:3 iz prvog meča u Ligi Evrope, istakavši da ga čeka lijepa budućnost.

"Evo, ovaj momak koji će imati strašnu karijeru!", rekao je Stanković koji je pred medije doveo Strahinju Erakovića: "Kao prvo, Strahinja je iz škole Crvene zvezde i kao takav zna kako da se nosi. Da kažem da smo mi njega trpili, nismo ga trpili. Sve što se prošle godine dešavalo, to je faza odrastanja. Strahinja je odbrambeni igrač koji igra i licem i leđima, jednako je brz, brzo nalazi poziciju odakle može da šprinta, da zatvori, podsjeća me malo na Alesandra Nestu. Što se tiče igranja otpozadi, iz meča u meč je sve bolji i sigurniji. Erak nije bonus, Erak je standardni štoper Crvene zvezde".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:15 Navijači Crvene Zvezde Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)