Zvezda prodaje najskuplji ljetni promašaj: Poslije 6 utakmica došlo je vrijeme za rastanak

Autor Goran Arbutina
Krilni napadač Crvene zvezde Šavi Babika mogao bi da napusti klub već na kraju sezone.

Zvezda prodaje Šavija Babiku Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u ljetnom prelaznom roku za čak 4.000.000 evra angažovala krilnog napadača Šavija Babiku (25), ali Gabonac nakon dolaska u Beograd nije uspio da se privikne na očekivanja. Slabe partije na evropskoj sceni, teška povreda koju je doživio i ne baš uspješna pozajmica u Turskoj uticali su na status skupo plaćenog stranca.

Rješenje bi možda mogla da bude prodaja, već na kraju aktuelne sezone. Kako prenose mediji iz Azerbejdžana, Karabag je zainteresovan da od Crvene zvezde kupi brzonogog gabonskog fudbalera i zatim mu ponudi da u njihovom dresu "oživi" karijeru koja trenutno nije baš na vrhunskom nivou.

Crvean zvezda vjerovatno ne bi imala ništa protiv da proda Babiku, iako je jasno da neće uspjeti da "izvuče" kompletan novac koji je uložila 2025. godine. Babika nije uspeo da se dokaže ni u Srbiji, ni u Turskoj na pozajmici, pa će tim iz Azerbejdžana vjerovatno ponuditi Zvezdi značajno manje od četiri miliona evra.

Babika je u dresu Crvene zvezde odigrao tek šest utakmica. Na četiri meča kvalifikacija za Ligu šampiona odigrao je ukupno 259 minuta i nije imao konkretniji učinak osim dobijenog žutog kartona u revanšu protiv Pafosa. Na mečevima Superlige Srbije Babika je odigrao 45 minuta u četvrtom kolu protiv TSC-a i 13 minuta protiv Vojvodine nekoliko mjeseci kasnije, nakon što se oporavio od povrede.

Crvena zvezda ga je u januarskom prelaznom roku pozajmila ekipi Karagumruka, gdje je tokom posljednjih nekoliko mjeseci sarađivao sa srpskim stručnjakom Aleksandrom Stanojevićem. Reprezentativac Gabona odigrao je 12 mečeva za turski klub, uz jedan gol i jednu asistenciju.

