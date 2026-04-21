Dejan Stanković ne razmišlja da Crvena zvezda već u srijedu može do titule: "Daj Bože da se to desi, ali teško"

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković govorio je pred utakmicu koja matematički može da im donese novu titulu šampiona Srbije.

Fudbaleri Crvene zvezde u srijedu 22. aprila od 19 časova gostuju Železničaru iz Pančeva u okviru 32. kola Superlige Srbije. Očekivanja pred ovaj meč iznio je šef stručnog štaba Crvene zvezde Dejan Stanković i posebno se osvrnuo je doprinos iskusnog Aleksandra Kataija. Usput je otkrio kako ide oporavak kapitena Mirka Ivanića koga ćemo najvjerovatnije ponovo vidjeti na terenu do kraja sezone.

‍Stanković se na početku izlaganja osvrnuo na ubjedljivu pobjedu protiv Vojvodine u prošlom kolu (4:1).

"Možda onako vruće glave odmah poslije utakmice sam rekao da je tehnički moglo bolje. Prvo poluvrijeme nam je bježala lopta dosta, nismo bili precizni, ali poslije pogledane utakmice u miru i analize, sve je to nešto što se dešava u toku utakmice, ništa strašno. Jedna velika pobjeda protiv izvanredne ekipe, koja je ove godina pokazala izvanredan kvalitet i organizovanost prije svega, i kod kuće i na strani. Dva puta je uspjela da savlada Crvenu zvezdu, tako da smo izvukli samo pozitivne stvari iz te utakmice, idemo dalje", počeo je Stanković.

Kratko je strateg Zvezde analizirao narednog rivala koji je najprijatnije iznenađenje u Superligi ove sezone.

"Železničar sa Kokovićem igra zaista izvanredan fudbal. Hit ili iznenađenje, ja to ne bih rekao, to je jedan sistematski rad, posvećenost, to su analize, detalji, to je istrajnost, tako da jedan nezgodan protivnik, u svakom smislu te riječi. Moraš 90 minuta da budeš “budan”, da budeš spreman, jer u svakom trenutku njihovi automatizmi mogu da te stave u problem. Ne plaše se da igraju, to su pokazali protiv svakoga, tako da jedna zahtjevna utakmica na njihovom terenu, kada to kažem, mislim prije svega na vještačku podlogu. Zahtjevna utakmica, ne i nemoguća, mi znamo naš cilj. Idemo tamo da igramo fudbal, kao što smo to radili u prošloj utakmici sa njima, kao i sa svima. Imamo naš cilj i ka tome težimo."

Meč se igra na vještačkoj podlozi. "Nismo trenirali na vještačkoj podlozi. To je pitanje koje se ponavlja dosta puta, kada treba da igramo protiv nekoga koji igra na 'vještaku'. Nismo, to je samo jedna utakmica, ne vjerujem da će bilo kakav trening nešto da promijeni. Svi vještaci su drugačijeg kvaliteta, drugačija je brzina, drugačije odskače lopta, tako da bolje da se adaptiraš na zagrijavanju što prije, da igraš fudbal i da manje razmišljaš da li je vještačka ili prirodna trava."

Stanković je nahvalio rad trenera Železničara, Radomira Kokovića. "O njemu mislim sve najbolje. Fenomenalan momak, koji je posvećen, on je već dugo u fudbalu. Poznajem mu oca mnogo dobro, bio je moj trener. Dosta sam naučio od starijeg seniora Kokovića, jedan sjajan čovjek, ljubitelj fudbala, vizionar, nije ni čudo što je sin krenuo njegovim stopama, što radi tako dobar posao. Ja sam siguran da će on napraviti odličnu karijeru, dovoljno je samo da se nađeš na pravom mjestu u pravo vrijeme i ne vidim da će on imati problema u nastavku svoje karijere."

Stanković progovorio o liderima

Po ko zna koji put je istakao koliko Aleksandar Katai znači Crvenoj zvezdi i uprkos velikom broju mečeva koje je odigrao, igraće do kraja. "Sale je već odigrao previše utakmica ove godine, ali igraće naravno do kraja. Rekao sam dosta puta, milina je gledati Kataija na treningu, a zamislite tek na utakmici. Njegova svakodnevna posvećenost, volja, želja, to treba da bude uzor svim mladima, da vide kako jedan igrač koji sve ima u životu, koji je sve ostvario, dolazi sa takvim elanom na svaki trening, koji te bukvalno zarazi svojom pozitivnošću, to mladi igrači treba da vide od njega. Da li će Sale dati dva, tri, šest, sedam golova do kraja, meni je bitno da je živ i zdrav, da prenosi tu pozitivnu energiju, da radi na način na koji radi, da drži tu atmosferu koju drži u svlačionici, da bude primjer svima. Sada da li će dati dva ili šest, meni je važnije to kakav je on kao lider, kao kapiten, kao Sale Katai. Jedno veliko ime i ne znam kada će se desiti da Crvena zvezda u skorijoj budućnosti ima jednog Saleta Kataija, ja se nadam, ali ne znam."

Govorio je Stanković i o oporavku Zvezdinog kapitena, Mirka Ivanića. "Sve po planu. Poslije odluke koju smo donijeli da stopiramo sve i da polako uđe u jedan mirniji oporavak, bez pritiska, bez tenzije i bez datuma za povratak, ide sve kako treba. Nadam se da će on odigrati minimum dvije utakmice do kraja sezone, pa da ga pošaljemo na odmor sa pozitivnom energijom i mislima. Nije lako povrijediti se u januaru i gledati sve ove utakmice i ne možeš da kao kapiten, lider i vođa ove ekipe i generacije da pomogneš. Svi znamo kakav je Mića, njemu je to najteže palo, ali samo želim da se dobro oporavi i da kada se vrati više ne izlazi iz ekipe. Dvije do tri utakmice do kraja prvenstva ako bude odigrao to će biti jedan dobar napredak za njega i da ode na odmor pozitivno."

Pobjeda protiv Železničara mogla bi matematički da donese šampionsku titulu Crvenoj zvezdi, a Stanković naglašava da to ne predstavlja nikakvo opterećenje za ekipu.

"To svi znamo već odavno, tako da nije opterećenje, matematika je prosta i jednostavna. Mi ćemo se baviti samo nama, nemamo razloga da se bavimo drugima, jer opet sve zavisi od nas. Pobjeda vuče pobjedu, pobjeda donosi tri boda, matematika je kristalno jasna. Ukoliko se desi desilo se, ako se ne desi idemo do kraja, idemo utakmicu po utakmicu. Poslije Pančeva ide nešto najljepše, a to je vječiti derbi, tako da ima lijepih utakmica do kraja prvenstva, a sad da li će to biti sutra ili za četiri, sedam ili 15 dana to meni ne mijenja ništa, meni je bitno da mi ekipa izgleda dobro", završio je Stanković.

