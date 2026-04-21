Petar Ražnatović stiže u Zvezdu: Spreman novi "Burzo" projekat na Marakani

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Crvena zvezda na korak od dovođenja talentovanog Crnogorca koji nosi "desetku" na leđima.

Crvena zvezda želi Petra Ražnatovića Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda juri sve talente sa Balkana i zbog toga detaljno "češlja" Crnu Goru iz koje joj je "pobjegao" Vasilije Adžić. Kako se taj slučaj ne bi ponovio, Zvezda je ozbiljno prionula na posao i prema pisanju crnogorskog "Dana" zainteresovana je za jednog od najtalentovanijih igrača Crne Gore - Petra Ražnatovića.

U pitanju je omladinski reprezentativac Crne Gore koji je rođen 2008. godine i igra na mjestu ofanzivnog veznog i nosi "desetku", baš kao što je to prije dvije decenije bio slučaj i sa Igorom Burzanovićem.

Za razliku od Burzanovića, koji je igrao za Budućnost iz Podgorice, Petar Ražnatović je član Arsenala iz Tivta i navodno je Zvezda sada već u poodmaklim pregovorima oko transfera mladog fudbalera. Štaviše, pretpostavlja se da bi već na ljeto moglo da dođe do dogovora i transfera.

"Petar Ražnatović je ubjedljivo najbolji bonus igrač u ligi i prirodno je da je interesantan većim klubovima. Na skeneru je tri od četiri kluba nekadašnje velike četvorke jugoslovenskog fudbala i istina je da su sa Crvenom zvezdom uspostavljeni kontakti. Međutim, na tu temu ne bih mogao da govorim više u ovom trenutku", rekao je prvi čovjek Arsenala Dejan Kandić iz čije priče može da se zaključi da uskoro želi zaključenje ugovora.

"Naš klub je ostvario u proteklom periodu strateška partnerstva sa Dinamom i Zvezdom pa je našim igračima uveliko osvjetljen put ka balkanskim gigantima", dodao je Kandić.

Kapiten kluba iz Tivta ove sezone ima 29 utakmica u crnogorskim takmičenjima i četiri gola.

