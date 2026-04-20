Crvena zvezda je ozvaničila da je Vasilije Subotić potpisao novi ugovor, do 2028. godine.
Mladi krilni fudbaler Crvene zvezde Vasilije Subotić produžio je ugovor do 2028.
"Utisci su zaista lijepi, presrećan sam. Ovo je vid povjerenja od strane kluba i daću sve od sebe da ispunim očekivanja", rekao je Subotić poslije potpisivanja novog ugovora.
Govorio je krilni napadač i o radu u prvom timu, u kojem je odlično prihvaćen ovog proljeća, kada se pridružio ekipi Dejana Stankovića.
"Atmosfera je stvarno odlična u ekipi, svi su me lijepo prihvatili. Sada je na meni da se što bolje pokažem i da se izborim za što više minuta u domaćem prvenstvu, odnosno u prvom timu. Uvijek se trudim da dam sve od sebe, svaki trening, svaki minut koji dobijem da dam sto posto sebe".
Govorio je Subotić i o podršci starijih igrača.
"Mnogo znači kada ste mlad igrač da vam neko od starijih poput Kataija i Arnautovića pruži podršku, to mi mnogo znači da budem bolji".
Imao je i poruku za fudbalere iz Omladinske škole.
"Najbitnije je da svaki dan rade na sebi, da ne gube vrijeme i da svaki dan treniraju", poručio je Subotić.
Novi Zvezdin projekat je Vasilije Subotić!
Ovaj fudbaler je rođen 5. januara 2008. godine u Beogradu. U Crvenu zvezdu je došao sa 15 godina kada je pojačao pionirsku selekciju i od tada je prošao sve mlađe kategorije Zvezde. Istakao se odličnim izdanjima u selekciji mlađih omladinaca, a zatim i u omladinskoj ekipi.
Prvom timu se pridružio tokom reprezentativne pauze u martu 2026. godine, a nedugo zatim je zabilježio i debitantski nastup na meču domaćeg prvenstva protiv Radnika iz Surdulice. Subotić igra na poziciji krilnog napadača, a podjednako dobro se snalazi i na lijevoj i na desnoj strani.
"Krase ga brzina, dribling i fudbalska inteligencija", naglasila je Zvezda.
