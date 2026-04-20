Novi Zvezdin projekat je Vasilije Subotić!

Crvena zvezda je ozvaničila da je Vasilije Subotić potpisao novi ugovor, do 2028. godine.

Izvor: MN PRESS

"Utisci su zaista lijepi, presrećan sam. Ovo je vid povjerenja od strane kluba i daću sve od sebe da ispunim očekivanja", rekao je Subotić poslije potpisivanja novog ugovora.

Govorio je krilni napadač i o radu u prvom timu, u kojem je odlično prihvaćen ovog proljeća, kada se pridružio ekipi Dejana Stankovića.

"Atmosfera je stvarno odlična u ekipi, svi su me lijepo prihvatili. Sada je na meni da se što bolje pokažem i da se izborim za što više minuta u domaćem prvenstvu, odnosno u prvom timu. Uvijek se trudim da dam sve od sebe, svaki trening, svaki minut koji dobijem da dam sto posto sebe".

Govorio je Subotić i o podršci starijih igrača.

"Mnogo znači kada ste mlad igrač da vam neko od starijih poput Kataija i Arnautovića pruži podršku, to mi mnogo znači da budem bolji".

Imao je i poruku za fudbalere iz Omladinske škole.

"Najbitnije je da svaki dan rade na sebi, da ne gube vrijeme i da svaki dan treniraju", poručio je Subotić.

Ovaj fudbaler je rođen 5. januara 2008. godine u Beogradu. U Crvenu zvezdu je došao sa 15 godina kada je pojačao pionirsku selekciju i od tada je prošao sve mlađe kategorije Zvezde. Istakao se odličnim izdanjima u selekciji mlađih omladinaca, a zatim i u omladinskoj ekipi.

Prvom timu se pridružio tokom reprezentativne pauze u martu 2026. godine, a nedugo zatim je zabilježio i debitantski nastup na meču domaćeg prvenstva protiv Radnika iz Surdulice. Subotić igra na poziciji krilnog napadača, a podjednako dobro se snalazi i na lijevoj i na desnoj strani.

"Krase ga brzina, dribling i fudbalska inteligencija", naglasila je Zvezda.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!