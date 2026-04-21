"Crvena zvezda za napadača ima ponude od desetak miliona evra"

FK Crvena zvezda mogla bi višestruko da profitira od igrača koji je letos stigao na Marakanu, tvrdi trener OFK Beograda Jovan Damjanović.

Trener OFK Beograda, Jovan Damjanović, gostujući u podkastu "2x45" na Mozzart TV-u otkrio je da Crvena zvezda ima ozbiljne ponude za napadača Džeja Enema koji je sa Karaburme prešao na Marakanu prošlog ljeta, prvo na pozajmicu, a potom je otkupljen.

Enem je izdanak Ajaksove škole, tražio se u seniorskom fudbalu do dolaska u OFK Beograd, a onda eksplodirao u dresu "romantičara". Crvena zvezda je odmah reagovala i dovela ga u svoje redove, što je, ispostaviće se, bio je pravi potez.

Damjanović je otkrio da za holanskog napadača već postoje ozbiljne ponude.

"Enem nije dao 25 golova pa došao u OFK Beograd, već je to bio neki proces. Važno je da prepoznate igrača koji će nekad moći da postigne 20 golova, da bude za top nivo i da sad ima ponude, od ne znam, desetak miliona evra. Tako i ovi igrači koji su sada došli mislim da šalju poruke da mogu da igraju ozbiljan fudbal“, rekao je trener OFK Beograda.

OFK Beograd se profiliše kao razvojni klub, ali postoji i pritisak rezultata. Cilj je gornji dio tabele i produkcija mladih igrača.

"Mi hoćemo da budemo razvojni klub jer to je i tradicija kluba, ali isto tako u OFK Beogradu postoji obaveza pobjeđivanja i stvaranja rezultata. I te dvije stvari ne mogu da se odvajaju. Mi hoćemo da razvijamo igrače, ali moramo i da zadržimo jedan nivo rezultata, da budemo u gornjem dijelu tabele. Mislim da OFK Beograd, kako bih rekao, nema taj luksuz da kaže: 'Okej, bićemo sad, ne znam, deveti i deseti', možemo u toku sezone da budemo jedanaesti i dvanaesti", kaže i dodaje:

"Jednostavno, niti je to moja lična ambicija, niti ljudi koji vode klub. Suštinski cilj treba da bude da budemo u gornjem dijelu tabele, posebno da bi se ti mladi igrači razvijali. Kažemo da smo razvojni klub, ali moramo da igramo atraktivan fudbal koji će na kraju taj njihov kvalitet da maksimizira“, poručio je Damjanović u podkastu "2x45".

Crvena zvezda ljetos je pozajmila Džeja Enema iz OFK Beograda, ali je Dejan Stanković ubrzo shvatio da želi da ga zadrži. Prema ranije dogovorenoj klauzuli, srpski šampion je za Enema platio 2 miliona evra i očigledno su prepoznali da vrijedi uložiti ovaj novac.

