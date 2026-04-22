Dejan Stanković ugostio sina Siniše Mihajlovića na treningu Crvene zvezde

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Sin Siniše Mihajlovića, Dušan, posjetio fudbalere Zvezde i njihovog trenera, svog kuma Dejana Stankovića.

sin sinise mihajlovica dusan na treningu zvezde kod stankovica Izvor: Instagram/crvenazvezdafk

Sin Siniše Mihajlovića, Dušan, posjetio je trener FK Crvena zvezda i proveo vrijeme u druženju sa igračima i članovima stručnog štaba. Bilo je emotivno, jer je trener Dejan Stanković kum njegovoj porodici i bio je jedan od najbližih prijatelja pokojnog Mihe, legende srpskog i evropskog fudbala.

"Zvezda je porodica!", objavili su crveno-bijeli, uz fotografiju na kojoj su Mihajlović, Stanković i pomoćni trener Nenad Sakić.

"Prezime Mihajlović će uvijek okruživati Marakanu i biti unutar nje", rekao je Stanković ranije ove sezone.

Sin Siniše Mihajlovića nije gost na "Marakani", već često posjećuje Zvezdin dom, u kojem loža na zapadnoj tribini nosi ime njegovog oca. Porodična veza Mihajlovićeve supruge i djece sa Zvezdom ostala je jaka i poslije njegove smrti u decembru 2022.

Povrh toga, i navijači Zvezde često ističu na svojoj tribini barjak sa likom Siniše Mihajlovića i njegovom čuvenom proslavom jednog od najvećih golova u istoriji kluba - u polufinalu Kupa šampiona 1991. godine protiv Bajerna.

Mihajlović junior posjetio je Zvezdu i pružio podršku ekipi uoči utakmice protiv Železničara u Pančevu u srijedu od 19 časova, u kojoj ekipa Dejana Stankovića može i teoretski da donese crveno-bijelima devetu uzastopnu titulu prvaka.

Izvor: MN PRESS

(MONDO)

