Trener Crvene zvezde Dejan Stanković govorio o Mačvi, prvom protivniku u novoj sezoni.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda novu sezonu počinje protiv Mačve iz Šapca (petak, 20.00), a trener Dejan Stanković najavio je taj meč - uvodni susret u novoj sezoni ima veliki značaj za crveno-bijele koji će pokušati da odbrane oba domaća trofeja i naprave novi iskorak u Evropi.

Trener Crvene zvezde istakao je da su pripreme odrađene na pravi način, da su svi igrači koji su prošli pripremni period zdravi i da će utakmice dodatno iskristalisati sve što je urađeno u prethodnom periodu.

"Ne nedostaje ništa, to je to. Pripreme su prošle onako kako smo zamislili. Nema više riječi 'spremni smo ili nismo spremni', mi moramo da budemo spremni. Što se tiče samih priprema, fizičkih, taktičkih i tehničkih, sve smo prošli. Uz veći broj odigranih utakmica više će se kristalisati igra i izbacivati greške. Tako da što se tiče priprema, stavili smo tačku na to i spremamo se za takmičarski dio sezone", rekao je Stanković i osvrnuo se na igrački kadar:

"Jesu, hvala Bogu svi su zdravi, i te sitne povrede koje smo imali smo prevazišli. Juče su svi odradili trening, a kao što ste mogli da vidite, imamo dosta igrača pa neko mora sa strane da uradi trening, ali tako je svake godine pa i ove. Bolje je imati više igrača i sužavati roster kako kreće prvenstvo i obaveze u Evropi, nego da neko fali".

Vidi opis "Pripreme su prošle baš kako smo zamislili": Dejan Stanković najavio prvi meč Zvezde u novoj sezoni Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Trener Crvene zvezde računa ozbiljno i na dvojicu fudbalera koji su ljeto proveli na Svjetskom prvenstvu - defanzivca Seola i ofanzivca Arnautovića. Vjerovatno oni neće imati maksimalnu minutažu u ovom dijelu sezone, a neće od prvog minuta na teren ni sva Zvezdina pojačanja.

"Računam na njih sto posto, kao da su prošli pripreme sa nama. Seol je dobio koji dan duže odmora, Marko je odradio koji dan duže oporavak. Ne vidim da će tu biti problema, naravno ja ću odlučiti koliku će ko imati minutažu da bih ih sačuvao i uveo u takmičarski ritam. Oni o tome ne treba da brinu, oni su spremni da daju sto odsto Crvenoj zvezdi", rekao je Stanković i dodao da "nije velika šansa" da sve novajlije zaigraju u startnoj postavi.

Jedan od najvećih problema trenera Crvene zvezde mogao bi da bude izbor bonus igrača za mečeve domaćeg prvenstva. Kostov je siguran, a drugi bonus se traži i još nije očigledno ko će to biti.

"Kostov je standardni prvotimac. Ja njega ne gledam kao bonusa. Kada sam došao zimus rekao sam da njega tretiram kao odraslog igrača, iako u tom trenutku nije napunio ni 18 godina. To je on meni pokazao na pripremama i tokom tih pet mjeseci takmičenja, da mogu da se oslonim na njega kao da nije bonus. Za drugog bonusa ćemo vidjeti, ima tu par opcija i odlučićemo danas ko će da bude drugi bonus."

Izvor: Youtube/Crvena zvezda /printscreen

Trener Crvene zvezde pohvalno je govorio o Šapčanima, timu koji se vratio u elitni rang srpskog fudbala. Stanković je oprezan jer zna da Mačva ima kvalitet.

"Znam da smo igrali protiv Mačve dva puta u gostima i jednom na Marakani, da su uvijek govorili da je to nezgodno gostovanje i da je Mačva uvijek bila nezgodna kod kuće. Otvaramo ovo prvenstvo kod nas, želimo da se predstavimo dobro, da budemo jaki, konkretni, disciplinovani i koncentrisani pre svega. Ovo takmičenje i ovo prvenstvo je maraton, biće sigurno i kriza, i uspona i padova, zato moraš da budeš spreman i zato se na svakoj utakmici ide na pobjedu, da se što više bodova uzme. Prvenstvo je skraćeno, tako da moramo biti koncentrisani jer je manji broj bodova u opticaju, pa svaki bod i svaka pobjeda mnogo znače", rekao je Stanković.

Posebnu poruku trener Crvene zvezde imao je za navijače, koji mu znače čak i kad nisu na stadionu - njihovu podršku osjeti gdje god pomisle na voljeni klub.

"Ko god da dođe je dobrodošao, ko god da ne dođe sigurno nije mogao. Ja to ne gledam koliko će ljudi doći na stadion, ja znam da će i oni što ne dođu na stadion misliti o nama i da će zvezdaši biti uz nas. Ja to osjećam, ne mora da bude puna Marakana da bih ja osjetio privrženost i da bih osjetio blizinu navijača Crvene zvezde. Znamo svi da je period odmora i da se Beograd ispraznio. Neću brojati navijače na tribinama, ja ću čuvati u svom srcu ono što osjećam", istakao je Dejan Stanković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!