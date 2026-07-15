Trener Larna u euforiji pred Zvezdu: "Biće to naš besplatan hit"

Fudbaleri Crvene zvezde kreću kvalifikacije za Ligu šampiona protiv Larna iz Sjeverne Irske.

Izvor: Stephen Hamilton/Inpho / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde dobili su rivala u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a to je ekipa Larna iz Sjeverne Irske protiv koje će biti apsolutni favoriti. Larn je eliminisao Tre Fjore ukupnim rezultatom 3:1 i sada će sanjati čudo protiv srpskog šampiona. U svakom slučaju, prvi cilj je već ispunjen i ukoliko dožive poraz, takmičenje će nastaviti u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Prema riječima trenera Gerija Haverona, njegova ekipa će potpuno rasterećeno ući u meč sa Zvezdom jer praktično nemaju šta da izgube. Naravno, sa velikim respektom je govorio o srpskom šampionu i već je zadovoljan ostvarenim rezultatom u prvom kolu.

"Ne mogu riječima da opišem koliki ponos osjećam što sam klub doveo do ovih obala, što Sjeverna Irska kroz nas može da pokaže koliko vrijedi. Pred nama je ogroman dvomeč, protiv masivnog, istorijskog kluba. Za nas će biti ‘besplatan hit’, jer narod neće očekivati mnogo. Izaći ćemo na teren i probati da se takmičimo sa Zvezdom koliko god je to moguće", rekao je trener Larna i dodao:

"Poštujemo protivnika, ali probaćemo da se nametnemo i pokažemo šta znamo. Možda ne bude baš ‘rame uz rame’ sa njima, ali vjerujemo da će rezultat da bude solidan", rekao je Haveron poslije utakmice sa Tre Fjorijem.

Prvi mečevi drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona su 21. ili 22. jula i tada će Crvena zvezda gostovati u Sjevernoj Irskoj. Srpski šampion će u revanšu biti domaćin, a Larn će u Beogradu gostovati 28. ili 29. jula.